زاملت زيدان؟ من المستحيل ألا تحبه

يعد الفرنسي زين الدين زيدان أحد أساطير كرة القدم، وأثبت نجاحه لاعبا في منتخب فرنسا ويوفنتوس وريال مدريد، وكذلك وهو مدرب للريال.

ويُعرف عن "زيزو" -الذي فاز بكل الألقاب التي يحلم بها لاعب أو مدرب في الساحرة المستديرة- أنه خجول، ولا يحب الأضواء والحديث للإعلام، ولكن ما رأي لاعبين زاملوه في ريال مدريد ويوفنتوس؟

الإسباني فيرناندو هييرو (ريال مدريد): زيدان قدم من دوري آخر، وطريقة لعب مختلفة، ولكنه عندما بدأ التمرينات ولمس الكرة، أكد جودته وإمكاناته الكروية، وماذا يمكن أن يقدم للفريق. كان خجولا وهادئا وشفافا، وفرض احترامه على زملائه. أتذكر أناقته وبساطته.

الأورغوياني باولو مونترو (يوفنتوس): من المستحيل ألا تحبه، كان إنسانا وقائدا متواضعا وشخصا محبوبا، كان زميلا رائعا، وكان يحول المستحيل إلى ممكن.

الأرجنتيني والتر صامويل (ريال مدريد): الصورة التي رسمتها عنه كانت أنه شخص هادئ ومحب لعائلته ومتواضع، تتعلم الكثير من لاعبين كأمثاله، إضافة إلى أنه يستطيع شغل مراكز مختلفة، كنت أستمتع بمشاهدة مهاراته ومراوغاته وكيفية استقباله الكرة وترويضها وتمريراته وأهدافه.

الإسباني ألفارو ميخيا (ريال مدريد): كان لي شرف اللعب بجوار زيدان، وقتها كان أفضل لاعب في العالم، ومشاركة التدريبات معه كانت أمرا رائعا. كل يوم تتعلم منه أمرا جديدا، ومهارة جديدة، ومراوغة جديدة، وتسديدة جديدة، كل يوم يفاجئنا بشيء جديد.

كان من الرائع مشاهدته وهو يلعب، ولديه روح تنافسية عالية، وقريب جدا من زملائه، ويحب الفوز دائما، وكان شخصية متواضعة خارج المستطيل الأخضر. وكلاعب شاب كان قدوتي أتعلم منه كيفية التصرف داخل الملعب وخارجه، كان حلما وتحقق، وأكن له كل الاحترام والتقدير.

الأرجنتيني سانتياغو سولاري (ريال مدريد): زيدان أحد أعظم الأساطير في تاريخ ريال مدريد، ولا تستطيع وصفه بكلمات، ولا يمكن مقارنته بأحد، دعونا نتركه وحده بمكانته الكروية العظيمة".

الإيطالي أليساندرو ديل بيرو (يوفنتوس): خلال مسيرتي زاملت أساطير كثيرة، كبالولو مالديني وفابيو كانافارو وباولو مونتيرو وفيليبو إنزاغي وفرانشيسكو توتي، وكلهم كانوا رائعين، لكن زيدان كان موهبة كروية خالصة، وهذا ما برهنه مع يوفنتوس وريال مدريد والمنتخب الفرنسي.

الإنجليزي ديفيد بيكهام (ريال مدريد): آخر تدريب لزيدان كان مميزا، كنا وحدنا في غرفة تغيير الملابس، وجلس بقربي وقال لي: أشكرك على كل ما فعلته، ولأنك كنت جزءا من هذا الفريق العظيم.

فلورنتينو بيريز (رئيس ريال مدريد): زيدان نعمة لريال مدريد.