رغم هيمنة يوفنتوس المطلقة.. كونتي: الدوري الإيطالي بات أكثر تنافسية

يؤمن أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان بأن الدوري الإيطالي لكرة القدم أصبح أكثر تنافسية، رغم اقتراب يوفنتوس من تحقيق اللقب للمرة التاسعة على التوالي.

وأبلغ كونتي الصحفيين "دون شك الدوري الإيطالي أكثر تنافسية الآن ويمكن النظر إلى أرقام الفرق الأخرى. أصبحت المنافسة أصعب ومستوى المسابقة تطوّر حقا".

وأضاف "يوفنتوس يبقى الأفضل وإذا أردنا التحسن يجب أن ننظر إلى الأفضل. إنتر ميلان يسعى للتحسن، وهدفنا هو التأهل إلى دوري أبطال أوروبا كل عام وأن نكون أكثر تنافسية وأن نحاول الفوز بلقب الدوري".

وقال كونتي إن إنتر ميلان، صاحب المركز الثاني الذي ضمن الوجود في المربع الذهبي وبلوغ دوري الأبطال، أحرز تقدما هذا الموسم الأول تحت قيادته رغم التعثر في مباريات حاسمة.

يذكر أن إنتر ميلان ضمن التأهل لدوري الأبطال في الجولة الأخيرة من الدوري.

وتابع "من الأمور البارزة أننا كنا داخل المربع الذهبي منذ البداية حتى النهاية، وهذا هو المكان الذي ينتمي إليه النادي".

وأضاف "من الرائع تحقيق ذلك لأنه من المطالب الرئيسية للنادي أن نحسن النتائج مقارنة بالمواسم السابقة والاستقرار لكي لا تتوتر الأوضاع في نهاية الموسم".

ويتأخر إنتر ميلان، الذي يستضيف فيورنتينا اليوم الأربعاء، بفارق ثماني نقاط خلف يوفنتوس مع تبقي أربع مباريات، لكن كونتي قال إنه سيريح بعض اللاعبين، مشيرا إلى أنه فقد الأمل في اللحاق بيوفنتوس.