خلاف صامت.. هل تنتهي مسيرة راموس مع ريال مدريد بسبب راتبه الضخم؟

تعيش جماهير ريال مدريد أجواء احتفالية بعد تتويج الفريق بلقب الدوري الإسباني للمرة 34، غير أن قضية طفت إلى السطح مؤخرا قد تعكر صفو الأجواء داخل بيت النادي الملكي.

وتحدثت صحيفة سبورت الإسبانية (SPORT) عن ملف شائك على مكتب رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز ويتعلق بمستقبل قائد الفريق سيرخيو راموس.

وأوضحت الصحيفة أن راموس (34 عاما) يطالب برفع راتبه من أجل تمديد عقده مع ريال مدريد والذي ينقضي بنهاية الموسم المقبل.

وأشارت إلى أن قائد النادي الملكي يطالب برفع راتبه السنوي الصافي من 12.5 مليون يورو إلى 17 مليون يورو، مبررا ذلك بأن هذا العقد سيكون الأخير في مسيرته الاحترافية وبقيمة العروض التي سيحصل عليها لو قرر التفاوض مع فرق أبدت اهتماما بخدماته.

ووفقا لقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يحق لراموس التفاوض بداية من يناير/كانون الثاني المقبل من أجل الانتقال لفريق آخر، وسيكون رحيله مجانا في يونيو/حزيران 2021، وهو ما سيسمح له بالحصول على راتب ضخم لأن فريقه الجديد لن يكون مضطرا لدفع أموال لريال مدريد.

غير أن مطالب راموس ستواجه برفض من الرئيس فلورونتينو بيريز الذي يعارض أي تعديل على سلم رواتب النادي الملكي.

وقالت "سبورت" إن إدارة ريال مدريد تسعى للتفاوض مع راموس من أجل تخفيض راتبه إلى 10 ملايين يورو من أجل تمديد عقده، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها لتقليص النفقات بهدف تجاوز التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.

وكان راموس قد صرح عقب التتويج بلقب الدوري برغبته في الاستمرار مع ريال مدريد، ولكنه أكد أن القرار بيد رئيس الفريق، فهل سيتوصل الطرفان لحل سريع أو أن الخلافات ستتزايد وأبواب الرحيل ستفتح أمام القائد؟