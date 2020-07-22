إلى أجل غير مسمى.. تقارير عن تعليق استحواذ السعودية على نيوكاسل

ذكرت صحيفة ميرور البريطانية أن صفقة استحواذ السعودية على فريق نيوكاسل يونايتد عُلقت إلى أجل غير مسمى، مما دفع مدرب الفريق ستيف بروس لطلب توضيحات.

وتضيف أن "الماكبيس" يضع خططه للموسم المقبل تحت إدارة المالك الحالي للفريق مايك آشلي والمدرب بروس، مع احتمال عدم إبرام صفقة 300 مليون جنيه إسترليني (380 مليون دولار).

ويعتقد أن البريميرليغ سيقف إلى جانب شبكة "بي إن سبورتس" صاحبة الحقوق الحصرية للبطولة والتي تدفع 500 مليون جنيه إسترليني (633 مليون دولار).

ومما زاد وضع الصفقة تعقيدا إلغاء الهيئة العامة للمنافسة في السعودية قبل أيام تصريح مجموعة "بي إن" في المملكة، وتغريمها 10 ملايين ريال سعودي (2.67 مليون دولار) بسبب "إساءة استغلالها وضعها المهيمن".

وجاء هذا القرار نقيضا مباشرا لما أعلنه الشهر الماضي رئيس البريميرليغ ريتشارد ماسترز أن السعوديين "ردوا بإيجابية على التساؤلات وسمحوا لأصحاب الحقوق بحماية مصالحهم وحقوقهم".

وأشارت الصحيفة إلى أن منظمات رياضية كبيرة، كبطولة ويمبلدون للتنس والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ودوري الكريكت البريطاني، قلقة من قرار منع بث مبارياتها بشكل غير قانوني بعد قرار الهيئة السعودية بحق قنوات "بي إن".

وعن هذا الموضوع، تشرح الصحيفة البريطانية أن على السعودية -التي يحاول صندوق استثمارها الذي يرأسه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بشكل حثيث شراء نيوكاسل- القدوم بمقاربة مختلفة وإيجابية أكثر لتجاوز اختبار مُلّاك ومديري الفرق بالبريميرليغ، الذي يحقق في خلفية المُلّاك المحتملين للأندية، معتبرة أنه من المرجح عدم صدور قرار لصالح السعوديين قريبا.

وصرّح ستيف بروس مدرب نيوكاسل هذا الأسبوع بأننا "قلنا مرارا إننا نريد إيضاحات، وليبنى على الشيء مقتضاه، وحتى ذلك الوقت أذهب إلى العمل، سأجتمع مع رئيس مجلس الإدارة هذا الأسبوع لوضع الخطط للصيف المقبل وماذا سنفعل وماذا نملك".

وختم "إنه أمر محبط لجميع المعنيين، لذا دعونا نأمل أن يكون هناك قرار قريب جدا جدا".

يذكر أنه بعد قرار إلغاء ترخيص "بي إن" ليس هناك أي طريقة قانونية لمشاهدة البريميرليغ بشكل قانوني في السعودية.

وكانت فرق البريميرليغ عبّرت -في المجالس الخاصة- عن قلقها من تآكل قيمة حقوقها في الخارج، ودخلها.