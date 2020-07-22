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أوزيل ليس الأغلى.. مكاسب بالملايين للاعبين احتياطيين في الدوري الإنجليزي

أوزيل حصل على نحو 3.9 ملايين دولار خلال فترة وجوده احتياطيا مع نادي أرسنال (رويترز)
أوزيل حصل على نحو 3.9 ملايين دولار خلال فترة وجوده احتياطيا مع نادي أرسنال (رويترز)
22/7/2020

يجني العديد من لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز أموالا ضخمة بفضل عقودهم المجزية مع الأندية، غير أن تلك الأموال لا تنعكس دائما بتألق فوق الميدان.

فقد أظهرت إحصائية جديدة أن عددا من اللاعبين اكتفوا بالجلوس على مقاعد البدلاء خلال أغلب مباريات هذا الموسم في البريميرليغ، ولكن ذلك لم يمنعهم من جني الملايين.

وأظهرت الأرقام أن الإسباني خوان ماتا تربع على صدارة القائمة بحصوله على نحو 6.7 ملايين دولار خلال الفترة التي قضاها على كرسي البدلاء، حيث شارك أساسيا في ثماني مباريات فقط في الدوري خلال هذا الموسم.

وجاء في المركز الثاني مدافع مانشستر سيتي جواو كانسيلو الذي حصل على نحو 5.5 ملايين دولار، في حين احتل لاعب ليفربول آدم لالانا المركز الثالث بحصوله على 4.3 ملايين دولار.

وجاء لاعب إيفرتون بيرنارد في المركز الرابع بحصوله على نحو 4 ملايين دولار، قبل نجم أرسنال مسعود أوزيل الذي جاء خامسا بحصوله على نحو 3.9 ملايين دولار.

المصدر : مواقع إلكترونية

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