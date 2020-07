أوزيل ليس الأغلى.. مكاسب بالملايين للاعبين احتياطيين في الدوري الإنجليزي

يجني العديد من لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز أموالا ضخمة بفضل عقودهم المجزية مع الأندية، غير أن تلك الأموال لا تنعكس دائما بتألق فوق الميدان.

فقد أظهرت إحصائية جديدة أن عددا من اللاعبين اكتفوا بالجلوس على مقاعد البدلاء خلال أغلب مباريات هذا الموسم في البريميرليغ، ولكن ذلك لم يمنعهم من جني الملايين.

وأظهرت الأرقام أن الإسباني خوان ماتا تربع على صدارة القائمة بحصوله على نحو 6.7 ملايين دولار خلال الفترة التي قضاها على كرسي البدلاء، حيث شارك أساسيا في ثماني مباريات فقط في الدوري خلال هذا الموسم.

