شاهد هدف تريزيغيه.. أستون فيلا يهزم أرسنال ويجدد آماله في البقاء بالبريميرليغ

جدد فريق أستون فيلا آماله في البقاء بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه الصعب والثمين على أرسنال 1-صفر -يوم الثلاثاء- في الجولة ٣٧ قبل الأخيرة من البريميرليغ.

ويدين أستون فيلا بالفضل في هذا الفوز للاعبه المصري محمود حسن تريزيغيه الذي سجل هدف المباراة الوحيد بتصويبة رائعة في الدقيقة 27.

ورفع أستون فيلا رصيده إلى 34 نقطة ليصعد للمركز ١٧، بفارق الأهداف أمام واتفورد، الذي تراجع للمركز ١٨، وخسر أمام مانشستر سيتي 4-صفر في وقت سابق الثلاثاء.

صافرة النهاية وفرحة لاعبي استون فيلا بعد الفوز بهدف تريزيجيه الرائع، استون فيلا يقترب من البقاء 👏🏼pic.twitter.com/VFtWUubU3j — E P L W O R L D (@EPLworld) July 21, 2020

في المقابل توقف رصيد أرسنال عند 53 نقطة في المركز العاشر، ليفقد فرصة التأهل للعب في الدوري الأوروبي في الموسم المقبل من الدوري، وتتبقى أمامه فرصة وحيدة هي التتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي حيث يواجه تشلسي في المباراة النهائية في الأول من أغسطس/آب المقبل.