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شاهد هدف تريزيغيه.. أستون فيلا يهزم أرسنال ويجدد آماله في البقاء بالبريميرليغ

الكرة في شباك أرسنال ويتريزيغيه رقم 17 ينطلق احتفالا بالهدف (رويترز)
الكرة في شباك أرسنال ويتريزيغيه رقم 17 ينطلق احتفالا بالهدف (رويترز)
21/7/2020

جدد فريق أستون فيلا آماله في البقاء بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه الصعب والثمين على أرسنال 1-صفر -يوم الثلاثاء- في الجولة ٣٧ قبل الأخيرة من البريميرليغ.

ويدين أستون فيلا بالفضل في هذا الفوز للاعبه المصري محمود حسن تريزيغيه الذي سجل هدف المباراة الوحيد بتصويبة رائعة في الدقيقة 27.

ورفع أستون فيلا رصيده إلى 34 نقطة ليصعد للمركز ١٧، بفارق الأهداف أمام واتفورد، الذي تراجع للمركز ١٨، وخسر أمام مانشستر سيتي 4-صفر في وقت سابق الثلاثاء.

في المقابل توقف رصيد أرسنال عند 53 نقطة في المركز العاشر، ليفقد فرصة التأهل للعب في الدوري الأوروبي في الموسم المقبل من الدوري، وتتبقى أمامه فرصة وحيدة هي التتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي حيث يواجه تشلسي في المباراة النهائية في الأول من أغسطس/آب المقبل.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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