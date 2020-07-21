يرفض تخفيض راتبه.. بيل يريد أن يقبض ويضحك وينام بمقاعد بدلاء ريال مدريد

فاجأ وكيل أعمال غاريث بيل الجميع بتأكيده رغبة اللاعب الويلزي في البقاء مع ريال مدريد حتى نهاية عقده عام 2022، وذلك رغم خروجه من حسابات المدرب زين الدين زيدان وعدم مشاركته بالمباريات.

وغاب بيل (31 عاما) عن أرض الملعب في آخر ست مباريات للريال، حيث جلس في خمس منها على المدرجات ضمن اللاعبين الاحتياطيين يضحك أمام الكاميرات ويحتسي العصير، وزاد استفزازه للجماهير بالنوم خلال جلوسه احتياطيا في مباراة ألافيس، التي فاز فيها ريال مدريد 2-صفر.

وتوقع الجميع أن يسعى اللاعب المنبوذ إلى الرحيل لفريق آخر يشارك فيه أساسيا على أمل العودة للتألق، لكن وكيله جوناثان بيرنات قال إن بيل "سعيد مع ريال مدريد ومستمتع بالحياة في العاصمة الإسبانية".

ولكن بيل حسب صحيفة "آس" الإسبانية لا يريد تقديم أي تنازلات مالية مقابل الاستمرار مع الملكي، حيث قالت الصحيفة إنه وفقا لمصادرها القريبة من اللاعب الويلزي، فإنه لن يتنازل عن أي يورو من قيمة عقده مع الفريق حتى 2022، والذي يتقاضى بموجبه 14.5 مليون يورو سنويا.