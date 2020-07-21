لاعبون خيبوا الآمال في الموسم الماضي من الليغا

كثيرون هم اللاعبون الذين تم وضع آمال كبيرة عليهم في الموسم الماضي من الليغا، وأنفقت الفرق لضمهم عشرات الملايين، لكنهم خيبوا الظن وأخفقوا في تقديم الإضافة أو أن يكونوا خير خلف لأسلاف رحلوا عن فرقهم.

وفي مقدمة هؤلاء كان الفرنسي أنطوان غريزمان الذي أنفق البرسا 120 مليون يورو لضمه من أتلتيكو مدريد على أمل أن يكون خير خلف لنيمار الذي رحل عن الفريق في 2017، غير أنه لم يرتق لمستوى التطلعات.

وكحال غريزمان في البرسا كان خلفه البرتغالي جواو فيلكس في "الأتلتي" أغلى صفقة في تاريخ الفريق، لكنه كان "شبحا" الموسم المنتهي.

وكما البرسا و"الروخيبلانكوس" هناك حصة لريال مدريد من "مخيبي الآمال" تتمثل في الصربي لوكا يوفيتش القادم من آنتراخت فرانكفورت مقابل 60 مليون يورو، لكنه أخفق في أن يكون بديلا للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أو سندا للفرنسي كريم بنزيمة لهداف الريال في الموسم الماضي.

وضمت تشكيلة "مخيبي الآمال":

حارس المرمى: الهولندي ياسبر سيليسين (فالنسيا)

الدفاع: الإسباني فيربو جونيور (برشلونة)، والإسباني فيرناندو كاليرو (إسبانيول)، والبرتغالي تيري كوريا (فالنسيا)

الوسط: البرتغالي فيلكس (أتلتيكو مدريد)، ودنيس سواريز (سيلتا فيغو)، والأرجنتيني ماتياس فارغاس (فالنسيا)، والبرتغالي روني لوبيز (إشبيلية)

الهجوم: الفرنسي غريزمان (برشلونة)، والصربي يوفيتش (ريال مدريد)، والإسباني بورغا إغليسيس (ريال بيتيس)

أما أفضل التشكيلة في الموسم الماضي فضمت:

حارس المرمى: البلجيكي تيبو كورتوا (ريال مدريد)

الدفاع: الإسباني سيرجيو راموس (ريال مدريد)، والبرازيلي فيليبي (أتلتيكو مدريد)، والبرازيلي دييغو كارلوس (إشبيلية)

الوسط: البرازيلي كاسيميرو (ريال مدريد)، والإسباني سانتي كازورلا (فياريال)، والنرويجي أوديغارد (ريال سوسيداد)، والأرجنتيني لوكاس أوكامبوس (إشبيلية)

الهجوم: الفرنسي كريم بنزيمة (ريال مدريد)، والأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة)، والإسباني جيرارد مورينو (فياريال).