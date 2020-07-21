البث الحي
كرة قدم

مانشستر سيتي يكتسح واتفورد بملعبه ويقربه من الهبوط

سترلينغ يحتفل بتسجيله الهدف الأول لسيتي (رويترز)
سترلينغ يحتفل بتسجيله الهدف الأول لسيتي (رويترز)
21/7/2020

فاز فريق مانشستر سيتي على مضيفه واتفورد 4-صفر اليوم الثلاثاء في الجولة 37 قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم مانشستر سيتي بهدف سجله رحيم سترلينغ في الدقيقة 31، ثم أضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني من متابعة لركلة جزاء سددها وتصدى لها بن فوستر في الدقيقة 40، ثم سجل فيل فودين الهدف الثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة 63، وأضاف إيميريك لابورت الهدف الرابع في الدقيقة 66.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 78 نقطة في المركز الثاني، بفارق 15 نقطة خلف ليفربول الذي سيتسلم كأس الدوري عقب مباراته مع تشلسي غدا الأربعاء.

وتوقف رصيد واتفورد عند 34 نقطة في المركز الـ 17، ليصبح مهددا بالهبوط لدوري البطولة (الدرجة الأولى).

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

حول هذه القصة

المزيد من كرة قدم
الأكثر قراءة