مانشستر سيتي يكتسح واتفورد بملعبه ويقربه من الهبوط

فاز فريق مانشستر سيتي على مضيفه واتفورد 4-صفر اليوم الثلاثاء في الجولة 37 قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم مانشستر سيتي بهدف سجله رحيم سترلينغ في الدقيقة 31، ثم أضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني من متابعة لركلة جزاء سددها وتصدى لها بن فوستر في الدقيقة 40، ثم سجل فيل فودين الهدف الثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة 63، وأضاف إيميريك لابورت الهدف الرابع في الدقيقة 66.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 78 نقطة في المركز الثاني، بفارق 15 نقطة خلف ليفربول الذي سيتسلم كأس الدوري عقب مباراته مع تشلسي غدا الأربعاء.

وتوقف رصيد واتفورد عند 34 نقطة في المركز الـ 17، ليصبح مهددا بالهبوط لدوري البطولة (الدرجة الأولى).