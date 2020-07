شاهد.. ثنائية رونالدو تقرب يوفنتوس من اللقب التاسع على التوالي

سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ثنائية في أقل من 5 دقائق، وقاد نادي يوفنتوس لحسم مواجهته أمام لاتسيو 2-1 في قمة مباريات المرحلة 34 للدوري الإيطالي لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يفتتح رونالدو التسجيل في الدقيقة 52 من ركلة جزاء.

Goal! Juve take the lead! Cristiano Ronaldo tucks the ball into the bottom corner! That's his 50th goal in Serie A! #beINSerieA #JuveLazio

