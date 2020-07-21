شاهد.. ثنائية رونالدو تقرب يوفنتوس من اللقب التاسع على التوالي

سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ثنائية في أقل من 5 دقائق، وقاد نادي يوفنتوس لحسم مواجهته أمام لاتسيو 2-1 في قمة مباريات المرحلة 34 للدوري الإيطالي لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يفتتح رونالدو التسجيل في الدقيقة 52 من ركلة جزاء.

Goal! Juve take the lead! Cristiano Ronaldo tucks the ball into the bottom corner! That's his 50th goal in Serie A! #beINSerieA #JuveLazio Keep up with all the action on the Live Blog!https://t.co/ECmtAohxIt pic.twitter.com/9tTRp3cgMs — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) July 20, 2020

وأضاف النجم البرتغالي الهدف الثاني في الدقيقة 54 بعد هجمة مرتدة مثالية.

Goal! 2-0 Juventus SUUUUU! Ronaldo grabs his second of the game, which is perfectly supplied by Paulo Dybala! Two goals in three minutes from Juve! 😎#beINSerieA #JuveLazio Keep up with all the action on the Live Blog!https://t.co/ECmtAohxIt pic.twitter.com/zDlASkFWhh — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) July 20, 2020

وقلص تشيرو إيموبيلي النتيجة للاتسيو في الدقيقة 83 بهدف من ركلة جزاء.

ويتقاسم رونالدو صدارة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي مع إيموبيلي برصيد 30 هدفا لكل منهما.

ورفع نادي يوفنتوس رصيده إلى 80 نقطة، بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه إنتر ميلان، واقترب من التتويج بلقب الدوري الإيطالي للمرة التاسعة على التوالي، قبل 4 جولات من نهاية الموسم.