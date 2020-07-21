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شاهد.. ثنائية رونالدو تقرب يوفنتوس من اللقب التاسع على التوالي

رونالدو رفع رصيده إلى 30 هدفا في الدوري الإيطالي (رويترز)
رونالدو رفع رصيده إلى 30 هدفا في الدوري الإيطالي (رويترز)
20/7/2020

سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ثنائية في أقل من 5 دقائق، وقاد نادي يوفنتوس لحسم مواجهته أمام لاتسيو 2-1 في قمة مباريات المرحلة 34 للدوري الإيطالي لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يفتتح رونالدو التسجيل في الدقيقة 52 من ركلة جزاء.

وأضاف النجم البرتغالي الهدف الثاني في الدقيقة 54 بعد هجمة مرتدة مثالية.

وقلص تشيرو إيموبيلي النتيجة للاتسيو في الدقيقة 83 بهدف من ركلة جزاء.

ويتقاسم رونالدو صدارة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي مع إيموبيلي برصيد 30 هدفا لكل منهما.

ورفع نادي يوفنتوس رصيده إلى 80 نقطة، بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه إنتر ميلان، واقترب من التتويج بلقب الدوري الإيطالي للمرة التاسعة على التوالي، قبل 4 جولات من نهاية الموسم.

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