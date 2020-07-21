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رونالدو يعادل رقما قياسيا ظل صامدا 72 عاما

رونالدو يحتفل بأحد أهدافه بالدوري الإيطالي (رويترز)
رونالدو يحتفل بأحد أهدافه بالدوري الإيطالي (رويترز)
21/7/2020

عادل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس الإيطالي رقما قياسيا ظل صامدا منذ أكثر من 70 عاما.

وبات رونالدو ثاني لاعب منذ عام 1948 يتجاوز سن 35 ويحرز أكثر من 30 هدفا في موسم واحد بأحد الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

وسجل رونالدو هدفي فوز يوفنتوس على لاتسيو 2-1 أمس الاثنين وهو في سن الـ٣٥ و166 يوما.

واقترب رونالدو خطوة جديدة من لقب هداف الدوري الإيطالي وهداف أوروبا في ظل منافسة شرسة مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونيخ الألماني والإيطالي تشيرو إيموبيلي هداف لاتسيو.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم الثلاثاء، فإن روني روكي لاعب أرسنال السابق هو حامل الرقم القياسي لأكبر لاعب يحرز أكثر من 30 هدفا في موسم واحد بأحد الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، حيث حقق هذا الإنجاز في عام 1948 في سن الـ٣٦ و146 يوما.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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