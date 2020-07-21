حديث عن دفع وركل.. حقيقة اندلاع شجار في غرفة ملابس واتفورد

نفى تروي ديني قائد واتفورد اندلاع شجار في غرفة الملابس أثناء هزيمة فريقه 3-1 أمام وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الجمعة الماضي.

وأقيل المدرب نايجل بيرسون بعد هذه الهزيمة التي تركت واتفورد متقدما 3 نقاط فقط على منطقة الهبوط.

وأبلغ ديني (32 عاما) شبكة بي إن سبورتس قائلا "أريد فقط أن أوضح أنه لم يكن هناك أي شجار بين الشوطين".

وتابع "لا نفعل ذلك الآن في 2020. في وجود الكاميرات وأشياء من هذا القبيل، يمكنكم رؤية المزيد إذا كان ذلك حدث فعلا".

وأضاف "المدرب لم يضع يده على أي شخص. كان محبطا فقط وتحدث بحزم، ولم يكن هناك أي شجار، ولم يتعرض أحد للدفع، ولم يتعرض أحد للركل".

وكانت تقارير إعلامية بريطانية تحدث عن عراك حصل بين اللاعبين بين الشوطين، ودفع وركل بين المدرب بيرسون وعدد من اللاعبين.

وفي موضوع إقالة بيرسون، قال ديني إن التوقيت أصابه بالدهشة.

وتابع "الأمر غريب بكل تأكيد، لم نتوقع ذلك. أعتقد أن المرء يصل إلى نقطة ما في كرة القدم حيث لا يندهش أبدا، لكني أقول إن هذا الأمر بالتحديد أصابني بالدهشة".

وسيتولى المدرب المؤقت هايدن مولينز قيادة واتفورد بصورة مؤقتة في آخر مباراتين ضد مانشستر سيتي وأرسنال.