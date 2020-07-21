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بينهم رونالدو.. لاعبون سجلوا 30 هدفا في موسم واحد بالكالتشيو

رونالدو سجّل هدفين أمس في مرمى لاتسيو (رويترز)
رونالدو سجّل هدفين أمس في مرمى لاتسيو (رويترز)
21/7/2020

بتسجيله هدفين في مرمى لاتسيو أمس في المرحلة 34 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، انضم كريستيانو رونالدو إلى قائمة تاريخية من اللاعبين سجلوا 30 هدفا أو أكثر في موسم واحد بالكالتشيو.

ووصل عدد أهداف "الدون" إلى 30، ليتشارك صدارة قائمة الهدافين مع الإيطالي تشيرو إيموبيلي الذي سجل هدف فريقه الوحيد أمس في المباراة التي انتهت 2-1 لصالح اليوفي.

يذكر أن رونالدو هو أسرع لاعب يسجل 50 هدفا في الدوري الإيطالي (في 61 مباراة)، كما أنه أول لاعب يسجل 50 هدفا على الأقل في كل من البطولات الإنجليزية والإسبانية والإيطالية.

وباتت قائمة المهاجمين الذين سجلوا 30 هدفا أو أكثر في موسم واحد بالدوري الإيطالي تضم:

  • الإيطالي لوكا توني.
  • الأرجنتيني غونزالو هيغوايين.
  • البرتغالي رونالدو.
  • الإيطالي إيموبيلي.
المصدر : مواقع إلكترونية

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