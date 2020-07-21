بنزيمة يتفوق على ميسي.. زيدان ونجوم ريال مدريد يحتكرون الأفضل في الليغا

أجرت صحيفة "ماركا" الإسبانية استفتاء جماهيريا صوّت فيه 120 ألفا لاختيار الأفضل والأسوأ في الدوري الإسباني لكرة القدم للموسم المنقضي 2019-2020 الذي توج ريال مدريد بلقبه.

وشهد الاستفتاء هيمنة فريق ريال مدريد المتوج باللقب 34 في تاريخه على المراكز الأولى.

ومن أبرز نتائج الاستفتاء الجماهيري اختيار هداف ريال مدريد كريم بنزيمة أفضل لاعب في الموسم بحصوله على 36% من الأصوات، متفوقا على هداف برشلونة والليغا ليونيل ميسي الذي حصل على 32%، كما فاز بأفضل مهاجم أيضا.

وجاء قائد ريال مدريد سيرجيو راموس في المركز الثالث بنسبة 14%، لكنه فاز في تصويت أفضل مدافع باكتساح (65%)، وأفضل لاعب إسباني (56%)، يليه نجم فياريال سانتي كازورلا الذي انتقل إلى نادي السد القطري.

وحصل مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، على لقب أفضل مدرب بحصوله على 46% من الأصوات، يليه مدرب غرناطة دييغو مارتينيز في المركز الثاني.

كما اختارت الجماهير حارس ريال مدريد تيبو كورتوا أفضل حارس مرمى بالليغا، وزميله كاسيميرو أفضل لاعب خط وسط متفوقا على كازورلا وأوديغارد.

ونال ثنائي ريال مدريد لوكا يوفيتش وإيدن هازارد مع لاعب برشلونة أنطوان غريزمان، لقب أسوأ صفقة في الموسم.