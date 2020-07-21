بلماضي يشيد بجاهزية قطر لاستضافة مونديال 2022 ويعدد مميزات البطولة

أشاد جمال بلماضي، مدرب المنتخب الجزائري الفائز ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بجاهزية قطر لتنظيم مونديال رائع باحترافية عالية عندما تحتضن بطولة كأس العالم في عام 2022، التي يسعى الخضر للتأهل لها.

جاء تصريح بلماضي عقب الإعلان الأسبوع الماضي عن جدول مباريات بطولة قطر 2022 التي ستشهد خلال مرحلة المجموعات أربع مباريات يوميا.

وسيضمن ذلك للمشجعين تجربة فريدة من نوعها، وذلك بفضل تقارب المسافات في قطر، لتتاح الفرصة أمام المشجعين لحضور أكثر من مباراة في يوم واحد للمرة الأولى في التاريخ الحديث لبطولة كأس العالم.

مرحباً بكم في استاداتنا … نحن متشوقون للترحيب بكم في #قطر٢٠٢٢ pic.twitter.com/jiVccUVgvJ — Road to 2022 (@roadto2022) July 16, 2020

وقال بلماضي الذي تولّى في السابق تدريب منتخب قطر، "أعرف قطر جيدا، وأنا على يقين من أنها ستنظم نسخة رائعة وغير مسبوقة من المونديال، فالاستعدادات لاستضافة البطولة جارية على قدم وساق، ومتقدمة على الجداول الزمنية المقررة".

وأضاف أن "قطر تمتلك تاريخا حافلا في تنظيم البطولات الرياضية الكبرى مثل كأس آسيا 2011، وبطولات عديدة في رياضات أخرى مثل كرة المضرب والغولف وغيرهما".

وأشار مدرب المنتخب الجزائري إلى أن الطبيعة متقاربة المسافات لمونديال قطر 2022 ستعود بالفائدة على المنتخبات المشاركة.

وأوضح أن المنتخبات ستتمكن من التركيز أكثر على التدريب وتحسين الأداء، وتجنّب إرهاق السفر كما كانت الحال في العديد من النسخ السابقة من البطولة، إذ إن أطول مسافة بين ملعبين من ملاعب مونديال قطر لا تتجاوز 75 كم.

بطولة ذات طابع متقارب المسافات ستمكن مشجعي كرة القدم من حضور أكثر من مباراة في اليوم الواحد من داخل استاداتنا المميزة! ⚽ متعة ومهرجان كروي مميز لعشاق الساحرة المستديرة وزوار #قطر2022. pic.twitter.com/SuYpKu6gZH — Road to 2022 (@roadto2022) July 15, 2020

وقال بلماضي -الذي درّب في السابق نادي لخويا القطري (الدحيل حاليا)- إنه شهد خلال وجوده في قطر مرافق التدريب عالمية المستوى، مؤكدا أنها ستشكّل جانبا أساسيا في البنية التحتية الرياضية اللازمة لاستضافة المونديال.

🚨رسمياً: الإعلان عن جدول مباريات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™️ 🚨 4⃣ مباريات كل يوم مباراة الافتتاح في استاد البيت ⛺ مباراة النهائي في استاد لوسيل 🏟️ أكثر من 3.5 مليار متابع بإمكانهم مشاهدة المباريات تلفزيونياً وذلك لموقع #قطر المميز جغرافياًhttps://t.co/rZdCCPh2nL pic.twitter.com/XqnCrqZ7In — Road to 2022 (@roadto2022) July 15, 2020

ويسعى بلماضي للتأهل لمونديال قطر 2022 وتحقيق إنجاز في البطولة، وهو ما جعله يرفض عرضا ماليا ضخما لتدريب المنتخب الإماراتي مؤخرا.

يشار إلى أن المنتخب الجزائري بقيادة بلماضي، أقام معسكره التدريبي في الدوحة الصيف الماضي، قبيل توجهه إلى القاهرة للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي نجح في الفوز بلقبها لأول مرة منذ تتويجه باللقب الأول عام 1990.