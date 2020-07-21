أسباب عدم احترام غوارديولا لأرسنال

قال مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، إن أرسنال يستحق الإشادة على ما يقدمه داخل الملعب، لكنه أعرب عن عدم احترامه لهذا النادي خارج الملعب.

وأطاح أرسنال بمنافسه سيتي حامل اللقب من "قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي" بالانتصار عليه 2-صفر يوم السبت، وجاء بعد أيام قليلة من قرار محكمة التحكيم الرياضية بإلغاء عقوبة حرمان "السيتيزنز" من اللعب في البطولات الأوروبية لمدة عامين.

وسبق أن تحدث غوارديولا عن مجموعة من تسعة أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز ذكرت تقارير أنها أرسلت خطابا إلى المحكمة الرياضية للوقوف ضد إلغاء عقوبة سيتي، والتي جاءت في الأساس بسبب مزاعم عن مخالفة لوائح النزاهة المالية أو "اللعب المالي النظيف".

وقال غوارديولا للصحفيين، إنه "بعدما خسرنا في المباراة، تصافحنا بالأيدي.. يستحق المنافس دائما احترامي وتقديري".

وأضاف "بالنسبة لأرسنال فإني أحمل كل الاحترام لما يقدمه داخل الملعب، لكن لا أحمل الكثير من ذلك له خارج الملعب".

وسيلعب "السيتيزنز" في ضيافة واتفورد في الجولة قبل الأخيرة من الدوري الممتاز اليوم الثلاثاء قبل أن يختتم مشواره أمام نوريتش سيتي، الذي تأكد هبوطه إلى الدرجة الثانية، يوم الأحد المقبل.