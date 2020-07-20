ننتقد أنفسنا داخليا.. ميسي: لم نقدم موسما جيدا أداء ونتيجة

أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة أنه يتعين على فريقه العودة سريعا إلى المسار الصحيح من أجل استعادة الألقاب والانتصارات مجددا للفريق الكتالوني، الذي فقد هذا الموسم لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، لمصلحة غريمه التقليدي ريال مدريد، بعدما أحرزه الموسمين الماضيين.

واعترف ميسي عقب فوز فريقه بخماسية نظيفة على مضيفه ديبورتيفو ألافيس اليوم الأحد في المرحلة الأخيرة من عمر المسابقة، بأن برشلونة لم يقدم موسما جيدا، لكن الفوز على ألافيس ربما يمنحه قوة دفع قبل لقاء الفريق مع ضيفه نابولي الإيطالي الشهر المقبل في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويتطلع البرسا للمضي قدما في المسابقة القارية الغائبة عن خزائنه منذ 5 أعوام لمصالحة جماهيره التي شعرت بخيبة أمل كبيرة عقب إخفاق الفريق في التتويج بأي لقب محلي هذا الموسم.

وصرح ميسي عقب المباراة -التي شهدت تسجيله هدفين وصناعته هدفا- "كنا ننتقد أنفسنا داخليا، وهو ما يجب أن نكون عليه دائما".

وأضاف "لقد أدركنا عددا من الأشياء؛ أولا أننا لم نقدم موسما جيدا من حيث الأداء أو النتائج، كما يمكن رؤية ذلك بوضوح".

وأوضح ميسي "أعتقد أن أداءنا اليوم كان بمثابة خطوة إلى الأمام من حيث الموقف والالتزام، وهو ما ينبغي أن يكون لدينا دائما".

وأكد أنه "يمكن أن تسير الأمور بطريقة أو بأخرى، ويجب أن تكون لدينا نفس رغبة منافسينا، أو حتى أكثر، والعروض تنبع من ذلك".

ويكفي برشلونة التعادل السلبي مع نابولي من أجل الصعود لدور الثمانية وملاقاة الفائز من مواجهة بايرن ميونخ وتشلسي.