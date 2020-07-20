كورونا يكدس بطولات ثلاثة مواسم.. جدول المباريات المزدحم يهدد سلامة اللاعبين

يرغب الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين في الحصول على ضمانات ملموسة لحماية اللاعبين من جدول المباريات المزدحم، وما قد يتبعه من إصابات محتملة في وقت تسابق فيه الرياضة الزمن للانتهاء من مسابقات تأجلت طويلا بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال الأمين العام يوناس باير-هوفمان إن الاتحاد فتح نقاشا مع الأندية الأوروبية وروابط الدوري للبحث عن سبل لحماية اللاعبين حيث ستواجه الرياضة جدولا مزدحما السنوات الثلاث المقبلة.

وأضاف "هناك علامة استفهام كبيرة بشأن الانتهاء من كل هذه المباريات في فترة زمنية مكثفة". وتابع "لا يمكننا أن نترك الأمر تحت رحمة قرارات فردية لأننا نعرف حجم الضغوط على اللاعبين، لن يستفيد أي شخص من حدوث إصابات جديدة".

وتسبب الوباء في توقف النشاط لفترة ثلاثة إلى أربعة أشهر في أوروبا، ولفترات أطول في بقاع أخرى من العالم.

لكن بدلا من تقليص جدول المسابقات، قررت معظم اتحادات كرة القدم استكمال الموسم في فترة زمنية قصيرة مما أدى إلى ازدحام جدول المباريات.

اللاعب يحتاج راحة خمسة أيام ولكنه يحصل على فترات أقل (رويترز)

وكان الاستثناء الوحيد دوري الأبطال والدوري الأوروبي، حيث قرر الاتحاد الأوروبي (يويفا) استبدال المواجهات من مباراتي ذهاب وإياب بمواجهة من مباراة واحدة. وستقام المراحل النهائية من دوري الأبطال اعتبارا من الدور ربع النهائي بنظام بطولة مصغرة في البرتغال، وسيستكمل الدوري الأوروبي في ألمانيا.

وقال باير-هوفمان "من الآن ولثلاث سنوات مقبلة سنواجه جدولا مزدحما للغاية. الحل الوحيد وضع خطة عمل للتعامل مع هذا الأمر والحصول على ضمانات بوجود فترات تعاف كافية، نحتاج إلى قواعد معقولة تستند إلى معايير السلامة المعتمدة طبيا" مقترحا فترتي راحة إجباريتين في العام ضمن حلول أخرى يمكن تطبيقها.

وكان الاتحاد الدولي للمحترفين عبر عن مخاوفه بشأن ضغط المباريات على اللاعبين قبل جائحة كورونا، وذكر تقرير العام الماضي أن اللاعبين يحتاجون راحة خمسة أيام بين المباريات مقارنة بفترة من يومين إلى ثلاثة حاليا في إنجلترا وإيطاليا.

ومن الأمثلة التي ضربها الاتحاد الدولي للمحترفين لاعب وسط برشلونة إيفان راكيتيتش الذي قال إنه لعب 68 مباراة بين مايو/أيار 2018 ويونيو/حزيران 2019.

ومن بين الأفكار المقترحة وضع ما يسمى سقف عدد المباريات التي يمكن لأي لاعب خوضها في الموسم.