شاهد.. لمسة يد يوفيتش بمباراة ليغانيس تجدد الاتهامات بمجاملة الحكام لريال مدريد

تجددت الاتهامات للحكام بمجاملة ريال مدريد لوجود شك في ضربة جزاء لم تحتسب لفريق ليغانيس في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 أمس الأحد بختام الدوري الإسباني لكرة القدم.

وهاجم جمهور برشلونة حكم المباراة غييرمو كوادرا فرنانديز وحكم الفيديو المساعد (فار)، واتهموهما كالعادة بمجاملة ريال مدريد بعدم احتساب ركلة الجزاء المزعومة في الدقيقة 84 والتي كانت ستغير النتيجة لصالح ليغانيس وتنقذه من الهبوط للدرجة الثانية.

واحتفت الجماهير برأي المحلل التحكيمي لصحيفة "آس" الإسبانية إيتورالدي غونزاليس، الذي أكد أن ركلة الجزاء صحيحة لأن المهاجم الصربي لوكا يوفيتش قفز وذراعه في وضع غير طبيعي، مشيرا إلى احتساب ضربات جزاء بسبب لمسات يد مشابهة.

ليغانيس هبط وكان ينقصه هدف وحيد ليبقى في الدوري وللمرة المليون اقولها ، دام بالقانون فيها تقديرات للحكم راح تصب كلها للريال والبرشا الحكّام راح يختارون القرار اللي ينقذ برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس ،قانون عار وسيء لأن الحكّام غير منصفين ، المفروض كل لمسة يد ضربة جزاء وكفى عبث. https://t.co/Mc2pLra9Al — اتلتيكو ميلاني (@zahooom) July 19, 2020

والحقيقة أن الكرة لمست ذراع يوفيتش بالفعل، لكن لم يكن هناك أي تعمد من اللاعب -وهو شرط أساسي لاحتساب لمسة اليد مخالفة على المدافعين- وذلك لاعتبارات عدة.

المحلل التحكيمي لصحيفة آس : "لقطة يوفيتش هي ضربة جزاء لمصلحة ليغانيس". – ليت ليغانيس يقاضي الاتحاد الاسباني على الخساير اللي بيتكبدها الآن بسبب هبوطه بعد هذا القرار الظالم. pic.twitter.com/j8nBZ1S3m8 — Ole 🇾🇪 (@Ole_fb) July 19, 2020

الاعتبار الأول أن الكرة ذهبت لذراع يوفيتش الذي تحرك لمكان اللعب النشط للمساعدة في الدفاع دون أن يرى اتجاه الكرة، خاصة وأن مهاجم ليغانيس كان سيلعب الكرة برأسه لكنه أخطأها بشكل غير متوقع لتمر نحو ذراع اللاعب.

أما الاعتبار الثاني والثالث فهو سرعة الكرة والمسافة، وكلاهما في صالح يوفيتش أيضا لأنهما يحتسبان من لحظة اللمسة الخفيفة برأس المهاجم وليس من مكان تمرير الكرة العرضية، ولو لاحظنا الصورة سنجد أن الفارق بينهما أقل من مترين، وهي مسافة لا تسمح للاعب بسحب يده خاصة وأن يوفيتش أبعد نظره عن اتجاه الكرة خوفا من الاصطدام بمنطقة اللعب النشط.

المحلل التحكيمي لصحيفة آس لقطة يوفيتش هي ضربة جزاء لمصلحة ليغانيس pic.twitter.com/16LCpYY09F — أبو حيدر (@forza_barca1) July 20, 2020

وأخيرا يأتي الاعتبار الرابع الذي بنى عليه محلل "آس" رأيه وهو حركة اليد التي قال عنها إنها غير طبيعية، مع أنه ناقض نفسه وقال إنه يقفز، والطبيعي في حالة القفز كما يقول أن تكون الذراع مفتوحة بشكل يدفع الجسم للأعلى.

وهناك دليل آخر خارج الاعتبارات التي ينص عليها قانون كرة القدم لاحتساب مخالفة لمسة اليد على المدافعين، هو أن الكرة كانت ستمر بعيدا عن منطقة الخطر لو تركها يوفيتش، فلماذا يمنعها بذراعه؟ كما أن هناك سؤالا وجيها آخر وهو لماذا يجامل الحكام ريال مدريد الذي حسم لقب الليغا لصالحه بالفعل قبل المباراة؟