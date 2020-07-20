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شاهد.. لمسة يد يوفيتش بمباراة ليغانيس تجدد الاتهامات بمجاملة الحكام لريال مدريد

يوفيتش شارك بديلا في آخر نصف ساعة من مباراة ريال مدريد وليغانيس (غيتي)
يوفيتش شارك بديلا في آخر نصف ساعة من مباراة ريال مدريد وليغانيس (غيتي)
 
ناصر صادق - الجزيرة نت
20/7/2020

تجددت الاتهامات للحكام بمجاملة ريال مدريد لوجود شك في ضربة جزاء لم تحتسب لفريق ليغانيس في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 أمس الأحد بختام الدوري الإسباني لكرة القدم.

وهاجم جمهور برشلونة حكم المباراة غييرمو كوادرا فرنانديز وحكم الفيديو المساعد (فار)، واتهموهما كالعادة بمجاملة ريال مدريد بعدم احتساب ركلة الجزاء المزعومة في الدقيقة 84 والتي كانت ستغير النتيجة لصالح ليغانيس وتنقذه من الهبوط للدرجة الثانية.

واحتفت الجماهير برأي المحلل التحكيمي لصحيفة "آس" الإسبانية إيتورالدي غونزاليس، الذي أكد أن ركلة الجزاء صحيحة لأن المهاجم الصربي لوكا يوفيتش قفز وذراعه في وضع غير طبيعي، مشيرا إلى احتساب ضربات جزاء بسبب لمسات يد مشابهة.

والحقيقة أن الكرة لمست ذراع يوفيتش بالفعل، لكن لم يكن هناك أي تعمد من اللاعب -وهو شرط أساسي لاحتساب لمسة اليد مخالفة على المدافعين- وذلك لاعتبارات عدة.

الاعتبار الأول أن الكرة ذهبت لذراع يوفيتش الذي تحرك لمكان اللعب النشط للمساعدة في الدفاع دون أن يرى اتجاه الكرة، خاصة وأن مهاجم ليغانيس كان سيلعب الكرة برأسه لكنه أخطأها بشكل غير متوقع لتمر نحو ذراع اللاعب.

أما الاعتبار الثاني والثالث فهو سرعة الكرة والمسافة، وكلاهما في صالح يوفيتش أيضا لأنهما يحتسبان من لحظة اللمسة الخفيفة برأس المهاجم وليس من مكان تمرير الكرة العرضية، ولو لاحظنا الصورة سنجد أن الفارق بينهما أقل من مترين، وهي مسافة لا تسمح للاعب بسحب يده خاصة وأن يوفيتش أبعد نظره عن اتجاه الكرة خوفا من الاصطدام بمنطقة اللعب النشط.

وأخيرا يأتي الاعتبار الرابع الذي بنى عليه محلل "آس" رأيه وهو حركة اليد التي قال عنها إنها غير طبيعية، مع أنه ناقض نفسه وقال إنه يقفز، والطبيعي في حالة القفز كما يقول أن تكون الذراع مفتوحة بشكل يدفع الجسم للأعلى.

وهناك دليل آخر خارج الاعتبارات التي ينص عليها قانون كرة القدم لاحتساب مخالفة لمسة اليد على المدافعين، هو أن الكرة كانت ستمر بعيدا عن منطقة الخطر لو تركها يوفيتش، فلماذا يمنعها بذراعه؟ كما أن هناك سؤالا وجيها آخر وهو لماذا يجامل الحكام ريال مدريد الذي حسم لقب الليغا لصالحه بالفعل قبل المباراة؟

  • حكم دولي سابق   
المصدر : الجزيرة

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