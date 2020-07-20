ريال مدريد يتعادل مع ليغانيس ويرسله للدرجة الثانية

أكمل فريق ليغانيس عقد الهابطين لدوري الدرجة الثانية الإسباني لكرة القدم، بعد تعادله 2-2 مع ضيفه ريال مدريد الأحد في المرحلة الأخيرة من المسابقة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت الأحد عن فوز برشلونة بخماسية نظيفة على مضيفه ديبورتيفو ألافيس، وفياريال على ضيفه إيبار برباعية نظيفة، وغرناطة على ضيفه أتلتيك بلباو بالنتيجة نفسها، وإشبيلية على ضيفه فالنسيا بهدف نظيف، وليفانتي على ضيفه خيتافي بالنتيجة ذاتها، وبلد الوليد على ضيفه ريال بيتيس 2-صفر، في حين تعادل أتلتيكو مدريد 1-1 مع ضيفه ريال سوسييداد، وسيلتا فيجو مع مضيفه إسبانيول من دون أهداف، وأوساسونا مع ضيفه ريال مايوركا 2-2.

وظل ليغانيس في المركز 18 (الثالث من القاع) بـ36 نقطة، ليهبط رسميا للدرجة الثانية مع فريقي إسبانيول وريال مايوركا، اللذين ودعا الدرجة الأولى في وقت سابق، في حين بقي ريال مدريد -الذي حسم تتويجه باللقب هذا الموسم منذ المرحلة الماضية- متربعا على الصدارة بـ87 نقطة.

وسجل هدفي الملكي سيرجيو راموس (9) وماركو أسينسيو (52)، في حين سجل هدفي أصحاب الأرض بريان جيل (45) والعاجي روجيه أسالي (78).

وشهدت الدقائق الأخيرة محاولات مكثفة من جانب ليغانيس لتسجيل هدف الفوز، الذي كان سيمنحه البقاء في الدرجة الأولى، غير أنها باءت جميعا بالفشل، ليهبط للدرجة الثانية بعد 4 مواسم قضاها في الدرجة الأولى.

في المقابل، اقتنص سيلتا فيجو تعادلا سلبيا بطعم الفوز من ملعب مضيفه إسبانيول، ليضمن البقاء رسميا في الدرجة الأولى.

وبقي سيلتا فيجو في المركز 17 (الرابع من القاع)، برصيد 37 نقطة، بفارق نقطة وحيدة أمام مراكز الهبوط، في حين ظل إسبانيول قابعا في مؤخرة الترتيب برصيد 25 نقطة.