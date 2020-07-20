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أزمة قبل عودة الدوري.. تغريدة للاعب سابق بالزمالك تثير غضب جماهير الأهلي

ألتراس الأهلي خلال مطالبتهم بالقصاص لضحايا مذبحة بورسعيد (الجزيرة)
ألتراس الأهلي خلال مطالبتهم بالقصاص لضحايا مذبحة بورسعيد (الجزيرة)
20/7/2020

شنت جماهير النادي الأهلي المصري هجوما واسعا على لاعب الزمالك السابق أحمد عيد عبد الملك، بعد تغريدة له اعتبرتها سخرية من ضحايا ما عرف في الإعلام المصري بـ "مذبحة بورسعيد".

ونشر عبد الملك -الذي مثل المنتخب العقد الماضي- صورة من إحدى الصفحات التابعة لجمهور فريق المصري البورسعيدي، لخريطة تضم محافظتي الإسماعيلية وبورسعيد وقد كتب عليها "ما تكمل تقليب خوفت ليه!؟" في إشارة إلى مشجعي الأهلي الذي قتل 72 من جماهيره داخل ملعب بورسعيد بعد نهاية مباراته أمام النادي المضيف عام 2012.

ومنذ هذه الحادثة وهناك عداوة كبيرة من مشجعي الأهلي وبين النادي المصري ومعقله بورسعيد، كما تعتبر "الجماهير الحمراء" أي مساس بمن قتلوا في هذه المذبحة -ومن بينهم أطفال- خطا أحمر.

ولم يشفع لعبد الملك حذفه للتغريدة بناء على نصيحة زميله السابق بالزمالك والمنتخب إبراهيم سعيد، ولا بعض تغريدات التهدئة التي أعقبتها عند جماهير الأهلي، حيث أشعلت الجماهير مواقع التواصل بالهجوم على اللاعب من خلال وسم #احمد_ودان_عبدالملك الذي سرعان ما أصبح الأول على تويتر في مصر بأكثر من 60 ألف تغريدة.

 

وتأتي هذه الأزمة قبل أسابيع من استئناف الدوري المحلي بعد فترة توقف طويلة بسبب تفشي فيروس كورونا، وبدأت مختلف الأندية التحضير لاستئناف المسابقة في السابع من أغسطس/آب المقبل.

ويتصدر الأهلي جدول الترتيب برصيد 49 نقطة بعد خوضه 17 مباراة، بعيدا عن المقاولون العرب الذي يحتل المركز الثاني برصيد 33 نقطة من 18 مباراة.

 

المصدر : خدمة سند

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