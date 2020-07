بالفيديو: تسبب بهزيمة يونايتد أمام تشلسي.. هدف رونالدو حوّل دي خيا إلى كاريوس

أكد أولي جونار سولشار مدرب مانشستر يونايتد، أن الحارس ديفيد دي خيا كان يجب أن يتصدى لهدف تشلسي الثاني "100 مرة من 100 محاولة"، بعدما خسر الفريق 3-1 في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمس الأحد.

وأخطأ الحارس الإسباني في هدف أوليفييه جيرو في نهاية الشوط الثاني، ثم سمح لتسديدة ميسون ماونت البعيدة المدى بدخول مرماه في بداية الشوط الثاني.

واستمر بذلك التراجع المقلق في أداء دي خيا، لكن سولشار واصل دعم الحارس الأول ليونايتد.

وقال سولشار "لا يمكن الحديث عن ثقة ديفيد دي خيا، لكنه يتحلى بقوة ذهنية كبيرة. هو يدرك أنه كان يجب أن يتصدى 100 مرة من 100 محاولة للهدف، لكن هكذا تسير كرة القدم".

وشارك سيرجيو روميرو -الحارس الثاني ليونايتد- في كل مباريات يونايتد السابقة في كأس الاتحاد الإنجليزي، لكن سولشار قرر الاستعانة بدي خيا في ملعب ويمبلي.

وقال المدرب النرويجي "لقد اتخذت القرار بإشراكه (دي خيا) وهو من الناحية الذهنية كان مستعدا".

واتفق بعض جماهير مانشستر يونايتد على أن الحارس الإسباني دي خيا -الذي كان يعد أفضل حارس مرمى في العالم- بدأ التراجع وفقدان الثقة في نفسه، منذ سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفا في مرماه في كأس العالم 2018 في روسيا، حيث سدد الكرة في متناول يد دي خيا لكنه حولها في مرماه بدلا من أن يمسكها.

The exact moment David De Gea went from world class to a Spanish Karius with sideburns…

وقال بعض الجماهير إن دي خيا بعد هذه الكرة تحول إلى الحارس لوريس كاريوس الذي تسببت أخطاؤه في خسارة ليفربول نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 أمام ريال مدريد 3-1.

David De Gea had one of the best seasons we’ve ever seen from a goalkeeper.

Then he had his Rob Green moment at the World Cup, and… he became Rob Green pic.twitter.com/skynyd2IZh

— Henry Bushnell (@HenryBushnell) July 19, 2020