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السد القطري يعلن تعاقده مع نجم فياريال الإسباني كازورلا

لاعبو فياريال يرفعون كازورلا فوق رؤوسهم احتفاء به بعد آخر مباراة له أمام إيبار (غيتي)
لاعبو فياريال يرفعون كازورلا فوق رؤوسهم احتفاء به بعد آخر مباراة له أمام إيبار (غيتي)
20/7/2020

أعلن نادي السد القطري تعاقده مع اللاعب الإسباني سانتي كازورلا نجم فريق فياريال لينضم إلى صفوف الفريق.

وقال السد عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر إنه تم الاتفاق بين النادي وسانتي الذي سيصل العاصمة القطرية الدوحه قريبا لإتمام باقي إجراءات انضمامه للفريق القطري.

وشارك كازورلا (35 عاما) في فوز فياريال العريض أمس الأحد على إيبار 4-صفر في ختام الدوري الإسباني لكرة القدم الذي احتل فيه فياريال المركز الخامس بـ60 نقطة.

ورغم أنه يلعب في خط الوسط، يعد كازورلا ثاني هداف لفياريال في الليغا برصيد 11 هدفا بعد المهاجم جيرارد مورينو (18 هدفا).

يذكر أن فريق السد يدربه تشافي هيرنانديز، نجم برشلونة والمنتخب الإسباني السابق.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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