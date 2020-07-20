السد القطري يعلن تعاقده مع نجم فياريال الإسباني كازورلا

أعلن نادي السد القطري تعاقده مع اللاعب الإسباني سانتي كازورلا نجم فريق فياريال لينضم إلى صفوف الفريق.

وقال السد عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر إنه تم الاتفاق بين النادي وسانتي الذي سيصل العاصمة القطرية الدوحه قريبا لإتمام باقي إجراءات انضمامه للفريق القطري.

الاتفاق تم بيننا وبين سانتي .. اللاعب سيصل قريبآ للدوحه لاتمام باقي التفاصيل

مرحبا سانتي في نادي السد🖤🤍@19SCazorla@qatarairwaysar @pumafootball pic.twitter.com/QHYCWOeF4D — AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) July 20, 2020

Bienvenido Santi a nuestro club. Desearte todo lo mejor y que podamos conseguir muchos títulos juntos. Muchas gracias!🔝⚽️ 🖤🤍#AlSadd pic.twitter.com/Bh3n5NCkYZ — AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) July 20, 2020

وشارك كازورلا (35 عاما) في فوز فياريال العريض أمس الأحد على إيبار 4-صفر في ختام الدوري الإسباني لكرة القدم الذي احتل فيه فياريال المركز الخامس بـ60 نقطة.

ورغم أنه يلعب في خط الوسط، يعد كازورلا ثاني هداف لفياريال في الليغا برصيد 11 هدفا بعد المهاجم جيرارد مورينو (18 هدفا).

يذكر أن فريق السد يدربه تشافي هيرنانديز، نجم برشلونة والمنتخب الإسباني السابق.