إنتر يخطف التعادل من روما في الوقت القاتل

سقط فريق إنتر ميلان في فخ التعادل 2-2 أمام مضيفه روما خلال المباراة التي جمعتهما الأحد في الجولة 34 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم إنتر ميلان بهدف سجله سيبستيان دي فري (15)، وتعادل روما عن طريق ليوناردو سبينازولا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ثم أضاف هنريك مخيتريان الهدف الثاني لروما (57)، إلا أن روميلو لوكاكو سجل هدف التعادل للضيوف (88 من ركلة جزاء).

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 72 نقطة في المركز الثاني، بفارق 5 نقاط خلف يوفنتوس المتصدر، وبفارق نقطة أمام أتالانتا، في حين رفع روما رصيده إلى 58 نقطة في المركز الخامس.

وهذا التعادل هو التاسع لإنتر ميلان في الدوري هذا الموسم، مقابل الفوز في 21 مباراة، والخسارة في 4 مباريات، وهذا التعادل هو السابع لروما في الدوري هذا الموسم، مقابل الفوز في 17 مباراة، والخسارة في 10 مباريات.