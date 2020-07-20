أرقام الليغا القياسية.. ميسي الهداف التاريخي وراموس مدافع القرن وإنجاز لكورتوا

أسدل الستار -أمس الأحد- على منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، وتوّج ريال مدريد باللقب بعد غياب 3 سنوات، وحمل الموسم العديد من الأرقام القياسية المميزة.

ومن أبرز تلك الأرقام فوز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة بجائزة البيتشيتشي التي تمنح لهداف الموسم، برصيد 25 هدفا متفوقا على مهاجم ريال مدريد كريم بنزيمة (21 هدفا).

وفاز ميسي بلقب الهداف للمرة السابعة ليصبح صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بجائزة البيتشيتشي والهداف التاريخي لليغا، وإن كان هذا الموسم هو الأقل غزارة تهديفية له على الإطلاق، حيث لم يقل تسجيله في المرات السابقة عن 30 هدفا مطلقا.

كما سجل ميسي رقما قياسيا آخر في عدد التمريرات الحاسمة له هذا الموسم (21 تمريرة).

بينما فاز حارس ريال مدريد تيبو كورتوا بجائزة زامورا لأفضل حارس في الليغا، ليصبح أول حارس مرمى في تاريخ الليغا يتوج بهذه الجائزة مع القطبين ريال وأتلتيكو مدريد.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن مدافع ريال مدريد سيرجيو راموس أصبح أكثر المدافعين تسجيلا للأهداف بالليغا في القرن 21.

وسجل راموس 11 هدفا، آخرها هدفه في مرمى ليغانيس أمس الأحد في ختام المسابقة، ليصل مجموع أهدافه مع الأندية خلال مسيرته الكروية إلى 100 هدف.

وأنهى الوصيف برشلونة الموسم بأعلى نسبة أهداف في الموسم، حيث سجل 86 هدفا، بينما كان البطل ريال مدريد صاحب أقوى دفاع، حيث لم يمنَ مرماه سوى بـ25 هدفا فقط في 38 مباراة.