غوارديولا: هكذا ننافس ليفربول على لقب البريميرليغ الموسم المقبل

قال مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، إن فريقه يجب عليه إعادة بناء التشكيلة لو أراد منافسة ليفربول على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الموسم المقبل.

وفقد سيتي لقبه الأسبوع الماضي رسميا عندما خسر أمام تشلسي، ليترك ليفربول في الصدارة بفارق لا يمكن تعويضه.

وقال المدرب "الفيلسوف" الذي يستضيف ليفربول في وقت لاحق من اليوم الخميس بملعب الاتحاد، إن إعادة البناء أمر تضطر إليه كل الفرق.

وأضاف "علينا إعادة البناء. هذا يحدث في الأندية حول العالم. علينا تقبل ذلك واتخاذ القرارات المناسبة للحفاظ على مستوانا"، وتابع "لدينا مجموعة من اللاعبين الرائعين، لكن بعد نهاية الموسم سننظر في الأمر".

وقبل سبع جولات من النهاية اهتزت شباك سيتي بعشرة أهداف أكثر مما حدث طيلة الموسم الماضي عندما نال اللقب.

وينتهي عقد الثنائي فرناندينيو (35 عاما) والمهاجم سيرجيو أغويرو (32 عاما) بنهاية الموسم المقبل، بينما سيرحل ديفيد سيلفا البالغ عمره 34 عاما نهاية هذا الموسم.

وأوضح غوارديولا "هناك عام في عقد كل من فرناندينيو وسيرجيو. لا أعلم هل سيجددان تعاقدهما أم لا؟ يجب استبدال بعض اللاعبين لكنها ليست كارثة فهذا جزء من كرة القدم".

ودافع عن قرار بيع الجناح ليروي ساني إلى بايرن ميونيخ قائلا "لو لم يرد أي لاعب البقاء فيجب أن يرحل". وأضاف "لن نحصل على أفضل ما لديهم لو كانوا لا يشعرون بالسعادة هنا".