ضحى بنصف راتبه.. كوتينيو باق مع بايرن ميونيخ حتى نهاية الموسم الحالي

ذكرت تقارير صحفية أمس الأربعاء أن البرازيلي فيليبي كوتينيو مدد إعارته من برشلونة الإسباني إلى بايرن ميونيخ الألماني حتى نهاية الموسم الحالي.

وبحسب صحيفتا "بيلد" الألمانية و"ماركا" الإسبانية فإن كوتينيو سيبقى مع بايرن بطل الدوري حتى نهاية كأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا.

وأشارت "ماركا" إلى أن كوتينيو وافق على خفض راتبه في بايرن بواقع 50% من أجل الاستمرار مع النادي البافاري حتى نهاية الموسم، وهو نفس ما حدث مع زميليه ألفارو أودريوزولا (المعار من ريال مدريد) وإيفان بيريسيتش (المعار من إنتر ميلان).

ويتضمن عقد إعارة كوتينيو إلى بايرن شرطا جزائيا يسمح للأخير بشراء اللاعب بشكل نهائي مقابل دفع 120 مليون يورو.

وسجل النجم البرازيلي 21 هدفا خلال 76 مباراة مع برشلونة بعد انتقاله للفريق في يناير/كانون الثاني 2018 قادما من ليفربول الإنجليزي في صفقة قياسية بلغت قيمتها 120 مليون يورو.