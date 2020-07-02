شيفيلد يقسو على توتنهام بثلاثية وينعش آماله بالتأهل للدوري الأوروبي

ودع شيفيلد يونايتد نتائجه المخيبة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفوزه الكبير 3-1 على ضيفه توتنهام هوتسبير اليوم الخميس في الجولة الـ٣٢ للبريميرليغ.

وارتفع رصيد شيفيلد، الذي حقق انتصاره الأول منذ استئناف المسابقة فعالياتها في يونيو/حزيران الماضي بعد غياب ٣ أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد، إلى 47 نقطة، ليرتقي إلى المركز السابع في ترتيب البريميرليغ بعدما كان في المركز العاشر، وينعش آماله مجددا في التأهل للدوري الأوروبي الموسم القادم.

في المقابل، تجمد رصيد توتنهام، الذي حقق فوزا وحيدا في مبارياته الست الأخيرة بالبطولة، عند 45 نقطة في المركز التاسع.

وافتتح النرويجي ساندير بيرغ التسجيل لشيفيلد في الدقيقة 30، وأضاف ليس موسيت الهدف الثاني في الدقيقة 69.

وأكمل أوليفر مكبورني ثلاثية شيفيلد في الدقيقة 84، في حين قلص النجم الإنجليزي الدولي هاري كين النتيجة بتسجيل هدف توتنهام الوحيد في الدقيقة الـ٩٠.