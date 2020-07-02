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رسميا.. انضمام حكيمي من ريال مدريد إلى إنتر ميلان

حكيمي يشير للصحفيين أثناء وجوده في ميلان لإتمام إجراءات انتقاله إلى إنتر (مواقع التواصل)
حكيمي يشير للصحفيين أثناء وجوده في ميلان لإتمام إجراءات انتقاله إلى إنتر (مواقع التواصل)
2/7/2020

تعاقد نادي إنتر ميلان المنافس على صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم اليوم الخميس مع الظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي من ريال مدريد.

وأعلن نادي ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم عبر موقعه الرسمي أنه توصل إلى اتفاق رسمي مع إنتر ميلان بشأن انضمام الظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي إلى النادي الإيطالي.

وتدرج حكيمي (21 عاما) في فرق الفئات السنية في ريال مدريد بعد الانضمام إلى أكاديمية النادي في 2006. وقضى آخر موسمين على سبيل الإعارة في بوروسيا دورتموند.

ولم يكشف الطرفان عن التفاصيل المالية للصفقة لكن وسائل إعلام إيطالية ذكرت أن إنتر سيدفع 40 مليون يورو (44 مليونا و930 ألف دولار) مقابل الحصول على خدمات الظهير الأيمن لمدة خمس سنوات.

وقال ريال مدريد في بيان رسمي "يتوجه النادي بالشكر إلى أشرف على إخلاصه وتفانيه لسنوات واحترافيته والنموذج الطيب الذي ضربه لبقية اللاعبين منذ الانضمام إلى الأكاديمية في 2006 ونتمنى له كل التوفيق في مسيرته المقبلة".

 

المصدر : رويترز

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