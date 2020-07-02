أتالانتا يضرب نابولي بثنائية نظيفة ويعزز موقعه بالمربع الذهبي للكالتشيو

واصل أتالانتا انتصاراته في الدوري الإيطالي لكرة القدم بعد تغلبه على ضيفه نابولي 2-صفر اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الكالتشيو.

وتقدم أتالانتا في الدقيقة 47 عن طريق ماريو بازاليتش، قبل أن يضيف زميله روبن جوسينس الهدف الثاني في الدقيقة 55.

وكان أتالانتا فاز في كل المباريات التي خاضها منذ عودة منافسات الدوري في أواخر يونيو/حزيران الماضي، حيث اكتسح ساسولو 4-1 وفاز على لاتسيو وأودينيزي بنتيجة 3-2.

ورفع أتالانتا رصيده إلى 60 نقطة ليعزز موقعه في المركز الرابع ضمن المربع الذهبي إلى دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بفارق 12 نقطة عن روما صاحب المركز الخامس.

على الجانب الآخر، تجمّد رصيد نابولي، الذي تلقى خسارته الأولى في المسابقة منذ عودتها، عند 45 نقطة في المركز السادس المؤهل مباشرة إلى دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.