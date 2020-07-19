هاميلتون يفوز بسباق المجر ويعادل رقما قياسيا

فاز البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس بسباق جائزة المجر الكبرى للمرة الثامنة ليعادل الرقم القياسي من حيث عدد مرات الفوز بسباق واحد، ويصعد إلى صدارة ترتيب فئة السائقين.

وكان أداء هاميلتون جيدا للغاية على المضمار، حيث أقيم السباق في مدينة بودابست تحت الغيوم التي هددت بسقوط أمطار لكنها لم تهطل، واستطاع أن يحقق الفوز بالسباق رقم 86 في مسيرته والثاني له هذا الموسم.

وتفوق هاميلتون على ماكس فيرستابين سائق ريد بول الذي أنهى السباق في المركز الثاني رغم تعرضه لحادث وهو في طريقه إلى الحلبة، وجاء فالتيري بوتاس زميل هاميلتون في فريق مرسيدس بالمركز الثالث.

وهذا هو الفوز الثامن لهاميلتون على مضمار "هونغارورينغ"، حيث يرجع أول فوز له في 2007، ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم مايكل شوماخر الذي فاز 8 مرات بسباق الجائزة الكبرى الفرنسي.

وحاليا، يبتعد هاميلتون 5 سباقات فقط عن الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بسباقات الجائزة الكبرى المسجل باسم مايكل شوماخر 91 سباقا، ويمكنه تخطي شوماخر إذا توج بلقب بطولة العالم للمرة السابعة.

واستطاع هاميلتون أن يتصدر فئة ترتيب السائقين برصيد 63 نقطة من 3 سباقات، وذلك بفضل فوزه بالسباق الثاني على التوالي، وهو يبتعد بفارق 5 نقاط عن زميله بوتاس.