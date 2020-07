مواجهة ريال مدريد وليغانيس.. ممر شرف لبطل الليغا ثم حرب في الملعب

بعد أن حسم ريال مدريد لقب الدوري الإسباني لكرة القدم ينصب الاهتمام في مباراته الختامية بالليغا اليوم الأحد على منافسه ليغانيس الذي لا بديل له عن الفوز للنجاة من الهبوط.

وفاز الملكي رسميا بلقب الليغا بعد فوزه الخميس الماضي على فياريال 2-1، بعد ارتفاع رصيده إلى 86 نقطة بفارق 6 نقاط عن وصيفه برشلونة قبل جولة واحدة على نهاية المسابقة.

وعلى الناحية الأخرى، يكافح ليغانيس الذي يحتل المركز الـ18 برصيد 35 نقطة للهروب من الثلاثي الذي سيهبط إلى الدرجة الثانية، ويحتاج إلى معجزة فوزه على الريال البطل مع هزيمة أو تعادل سيلتا فيغو صاحب المركز الـ17 برصيد 36 نقطة، علما بأن الأخير سيواجه فريق إسبانيول الذي يتذيل الجدول وتأكد هبوطه.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن مهمة ريال مدريد لن تكون سهلة في ظل تصاعد مستوى ليغانيس الذي فاز في مباراتية الأخيرتين أمام فالنسيا وأتلتيك، وهو ما جدد الآمال في البقاء بالليغا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد أن يقوم فريق ليغانيس بعمل ممر شرفي للملكي المتوج بلقب الليغا -حسب النظام المتبع لتكريم بطل الدوري الإسباني- سيقاتل في الملعب حتى آخر لحظة للبقاء في دوري الأضواء، وبالطبع لن يقبل الريال بالهزيمة حتى لا تفسد فرحة اللقب وكذلك ليواصل سلسلة انتصاراته، حيث فاز في كل من مبارياته العشر منذ فترة استئناف الدوري الإسباني بعد وباء كورونا.

وأشارت ماركا إلى أن ليغانيس سيعاني أيضا من الرغبة الملحة لنجم ريال مدريد كريم بنزيمة الذي يسعى جاهدا إلى التفوق على نجم برشلونة ليونيل ميسي في سباق كأس بيتشيشي لهداف الدوري، حيث يتصدر ميسي قائمة الهدافين برصيد 23 هدفا أمام بنزيمة بهدفين.

وأكدت الصحيفة أن كل هذه العوامل ستجعل المباراة أشبه بالحرب بين الفريقين، فكل منهما لديه الأسباب القوية للقتال على حصد النقاط الثلاث للمباراة وإن اختلفت ما بين القمة والقاع.

📋 Our 22-man squad for the match against @CDLeganes_en!#LeganesRealMadrid | #RMLiga pic.twitter.com/Y2JwQxuGoo

— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) July 18, 2020