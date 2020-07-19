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مفضلا عدم التصعيد.. مدرب ميلان يتجاهل غضب إبراهيموفيتش بسبب استبداله

الغضب يبدو على وجه إبراهيموفيتش بعد تبديله (مواقع التواصل)
الغضب يبدو على وجه إبراهيموفيتش بعد تبديله (مواقع التواصل)
19/7/2020

تجاهل ستيفانو بيولي مدرب ميلان رد الفعل الغاضب للاعبه زلاتان إبراهيموفيتش بعد استبداله خلال الفوز 5-1 على بولونيا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم أمس السبت.

واكتفى المدرب بالقول إنه يتعين على اللاعب السويدي المخضرم عدم إجهاد نفسه خلال هذه الفترة التي يخوض فيها الفريق عددا كبيرا من المباريات.

وكان من الواضح تماما شعور إبراهيموفيتش (38 عاما) بالغضب لدى استبداله في الدقيقة الـ62 من المباراة التي أقيمت في ملعب سان سيرو بميلانو، وكانت هذه ثالث مرة يستبدل فيها في 4 مباريات بعد مشاركته لنحو ساعة.

وخلال خروجه من الملعب تجاهل اللاعب السويدي إيماءة من المدرب بيولي.

وقال بيولي بعد المباراة "من الطبيعي أنه لم يكن سعيدا بالاستبدال، قال لي شيئا لكني بصراحة لم أفهمه".

وأضاف المدرب "لعب دورا مهما مع الفريق، ولا بد لي من العمل على الحفاظ على طاقته، نحن نلعب كل 3 أيام، وهو عائد من الإصابة".

وذكرت تقارير صحفية إيطالية أن إبراهيموفيتش اعترض على تبديله، ودخل في مشادة كلامية مع مدربه الذي التزم الهدوء، وفضل عدم التصعيد، وهو ما أكدته تصريحاته بعد المباراة.

 

المصدر : رويترز

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