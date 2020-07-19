عاد من الاعتزال وانضم لغرونينغن الهولندي.. روبن يخفق في اختبارات اللياقة البدنية

أعلن نادي غرونينغن الهولندي اليوم الأحد أنه سيبدأ تدريباته استعدادا لانطلاق الموسم الجديد غدا بدون نجمه المخضرم أريين روبن الذي يعاني من عدم الجاهزية الفنية.

وأشار غرونينغن إلى أن نتائج اختبارات اللياقة البدنية التي أجريت مؤخرا أظهرت أنه من المبكر للغاية مشاركة روبن (36 عاما) مع فريقه الذي انضم إليه مؤخرا في ظل "عدم الرغبة في المخاطرة به".

ولم يذكر غرونينغن موعد انضمام روبن -الذي أعلن التراجع عن اعتزاله والعودة للملاعب مجددا أواخر يونيو/حزيران الماضي- إلى التدريبات من أجل الاستعداد للموسم الجديد الذي سيبدأ في 12 سبتمبر/أيلول المقبل.

وقال روبن -العائد للفريق الذي شهد بداية تألقه في رحلته الحافلة مع الساحرة المستديرة- إنه كان حريصا على التدريب يوم غد، لكن "المتخصصين داخل النادي نصحوه بعدم القيام بذلك".

وأضاف روبن "كنت أريد الظهور مع زملائي يوم الاثنين في أول تدريب لي مع المجموعة، لكن اللعب منذ بداية الموسم أكثر أهمية".

واعتزل روبن في العام الماضي بعد 10 أعوام قضاها مع فريق بايرن ميونيخ الألماني والذي فاز معه بدوري أبطال أوروبا عام 2013، علما بأنه توج بعدة ألقاب محلية في هولندا وإنجلترا وإسبانيا وألمانيا، وشارك في نهائي كأس العالم 2010 مع المنتخب الهولندي الذي خسره الأخير بهدف نظيف أمام إسبانيا بهدف نظيف.