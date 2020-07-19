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خطآن من الحارس وهدف عكسي.. تشلسي يهزم مان يونايتد وديربي لندني بنهائي كأس الاتحاد

ماغوير أغلى حارس بالعالم سجل هدفا عكسيا بمرمى فريقه مان يونايتد (غيتي)
ماغوير أغلى حارس بالعالم سجل هدفا عكسيا بمرمى فريقه مان يونايتد (غيتي)
19/7/2020

تأهل تشلسي إلى المباراة النهائية ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بتغلبه على مانشستر يونايتد 3-1 اليوم الأحد في نصف نهائي المسابقة.

وسجل أهداف "البلوز" أوليفييه جيرو (11) وميسون ماونت (46)، يتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية عنهما الحارس الإسباني ديفيد دي خيا، وهاري ماغوير لاعب مانشستر يونايتد بالخطأ في مرمى فريقه (74).

ثم سجل برونو فرنانديز هدفا لمان يونايتد (85 من ركلة جزاء).

وتأهل مانشستر يونايتد لهذا الدور بتغلبه على نوريتش سيتي 2-1 في دور الثمانية، في حين تأهل تشيلسي بعدما تغلب على ليستر سيتي 1-صفر.

ويلتقي تشلسي -في ديربي لندني- في المباراة النهائية التي تقام في الأول من أغسطس/آب المقبل، مع أرسنال الذي تغلب أمس السبت على مانشستر سيتي بهدفين دون رد.

المصدر : وكالات

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