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ثنائية لميسي تقربه من لقب الهداف.. برشلونة ينهي الموسم بخماسية في مرمى ألافيس

ميسي (يمين) وصل إلى الهدف رقم 25 بفارق 4 أهداف عن بنزيمة مهاجم ريال مدريد الذي يلعب الليلة ضد ليغانيس (رويترز)
ميسي (يمين) وصل إلى الهدف رقم 25 بفارق 4 أهداف عن بنزيمة مهاجم ريال مدريد الذي يلعب الليلة ضد ليغانيس (رويترز)
19/7/2020

اختتم برشلونة مسيرته في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم بسحقه مضيفه ديبورتيفو ألافيس بخماسية نظيفة اليوم الأحد في المرحلة الأخيرة من المسابقة.

وأنهى برشلونة -الذي خاض المباراة بأعصاب هادئة بعدما فقد لقب الليغا الذي أحرزه في الموسمين الماضيين منذ المرحلة الماضية- مشواره في الموسم الحالي في المركز الثاني بترتيب المسابقة برصيد 82 نقطة، فيما احتل ألافيس المركز الـ16 بـ39 نقطة.

وسجل خماسية البرسا أنسو فاتي (24)، والأرجنتيني ليونيل ميسي (34 و75)، ولويس سواريز (44)، ونيلسون سيميدو (58).

وعزز ميسي صدارته لقائمة هدافي البطولة هذا الموسم بعدما رفع رصيده إلى 25 هدفا بفارق 4 أهداف أمام أقرب ملاحقيه الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد، قبل لقاء فريقه مع مضيفه ليغانيس الليلة.

المصدر : وكالات

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