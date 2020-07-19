توتنهام هزمه بثلاثية.. ليستر يقترب من خسارة مركزه المؤهل لأبطال أوروبا

تمسك توتنهام بآماله في المشاركة ببطولة الدوري الأوروبي الموسم القادم عقب فوزه الثمين والمستحق بثلاثية نظيفة على ضيفه ليستر سيتي اليوم الأحد في المرحلة السابعة والثلاثين (قبل الأخيرة) لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، التي شهدت أيضا فوز ساوثهامبتون على مضيفه بورنموث بهدفين دون رد.

وارتفع رصيد توتنهام، الذي حقق انتصاره الثالث على التوالي في المسابقة، إلى 58 نقطة ليحتل (مؤقتا) المركز السادس، الذي يصعد بصاحبه للدور المؤهل لمرحلة المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي الموسم المقبل، متفوقا بفارق نقطتين على وولفرهامبتون صاحب المركز السابع، الذي بإمكانه استعادة المركز السادس حال فوزه على ضيفه كريستال بالاس غدا الاثنين في المرحلة ذاتها.

في المقابل، أصبحت آمال ليستر سيتي في المشاركة ببطولة دوري أبطال أوروبا الموسم القادم مهددة بقوة بعدما تجمد رصيده عند 62 نقطة في المركز الرابع (مؤقتا) بترتيب المسابقة.

وبات ليستر، الذي واصل نتائجه المخيبة في البطولة، قريبا من فقدان المركز الرابع حال فوز أو تعادل مانشستر يونايتد، صاحب المركز الخامس برصيد 62 نقطة أيضا، على ضيفه ويستهام يونايتد الأربعاء القادم في المرحلة نفسها.

وسجل أهداف السبيرز جيمس جوستين لاعب ليستر هدفا بالخطأ في مرماه (7) وهاري كين (37 و40).

من ناحية أخرى، بات بورنموث على مشارف الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى (تشامبيونشيب).

وظل بورنموث في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع) بترتيب المسابقة برصيد 31 نقطة، بفارق ثلاث نقاط خلف واتفورد صاحب المركز السابع عشر، في حين ارتفع رصيد ساوثهامبتون إلى 49 نقطة في المركز الحادي عشر مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

وسيكون بورنموث، المتبقي له مباراة وحيدة في البطولة هذا الموسم أمام مضيفه إيفرتون، ثاني الهابطين للدرجة الأولى بعد نورويتش سيتي (متذيل الترتيب)، حال حصول واتفورد على نقطة وحيدة من مباراتيه المتبقيتين في المسابقة أمام مانشسر سيتي وأرسنال.

وربما يهبط بورنموث أيضا حال خسارة واتفورد في مباراتيه وحصول أستون فيلا، صاحب المركز قبل الأخير برصيد 31 نقطة، على أربع نقاط من لقاءيه الأخيرين في المسابقة أمام أرسنال وويستهام يونايتد. يذكر أن الفرق الثلاثة الأخيرة بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز ستهبط إلى دوري البطولة.