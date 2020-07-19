تصنيف أفضل 10 لاعبين بخط الوسط في العالم.. تعرف عليهم

أجرت صحيفة ديلي ستار (Daily Star) البريطانية تصنيفا لأفضل 10 لاعبين لكرة القدم في خط الوسط على مستوى العالم حاليا.

وتوّج النجم البرازيلي كاسيميرو لاعب فريق ريال مدريد كأفضل لاعب خط وسط في عالم الساحرة المستديرة الآن أمام النجم الألماني جوشوا كيميش لاعب بايرن ميونيخ.

وصل كاسيميرو (28 عامًا) إلى لوس بلانكوس في 2013، وأصبح منذ ذلك الحين جزءًا لا يتجزأ من تشكيلة ريال مدريد الأساسية.

وساهم لاعب خط الوسط البرازيلي في تتويج الملكي بـ14 بطولة، ومنها 4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا.

وقال ديلي ستار إن كاسيميرو أهم لاعب في الريال حاليا حتى قبل سيرجيو راموس والهداف كريم بنزيمة.

ورغم أن كيميش (25 عاما) يعد من الأفضل في العالم بمركز الظهير الأيمن، فإنه تميّز كلاعب خط وسط في بايرن ميونيخ وساهم في تتويجه بلقب الدوري والكأس المحليين هذا الموسم.

واحتل النجم توماس بارتي (27 عاما) المركز الثالث بعد تألقه مع فريقه أتلتيكو مدريد، يليه النجم البرازيلي وصانع ألعاب ليفربول فابينيو (26 عاما)، ثم لاعب المنتخب الإسباني وفريق مانشستر سيتي رودريغو هيرنانديز (24 عاما).

وجاء نجم تشلسي والمنتخب الفرنسي نغولو كانتي (29 عاما) في المركز السادس في التصنيف، يليه نجم برشلونة والمنتخب الإسباني سيرخيو بوسكيتس (32 عاما)، ثم نجم مانشستر يونايتد والمنتخب الصربي نيمانيا ماتيتش (31 عاما) ثامنا، ونجم بوروسيا دورتموند والمنتخب البلجيكي أكسيل فيتسل (31 عاما)، وأخيرا اللاعب البرازيلي المخضرم بفريق مانشستر سيتي فرناندو لويز (35 عاما) في المركز العاشر.