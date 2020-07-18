بالمجان.. أبرز 5 لاعبين ينتظرون من يتعاقد معهم

كل نهاية موسم، عدد كبير من اللاعبين الذين تنتهي عقودهم مع فرقهم ولا يجدد لهم أو تلغى هذه العقود يصبحون متوفرين مجانا للتعاقد معهم من فرق أخرى.
وفي ظل التداعيات المالية القاسية لجائحة كورونا على كرة القدم، بات من الصعب على الفرق تجديد عقود لاعبين رواتهبم عالية أو الإبقاء على لاعبين كبروا في السن، ففضل عدد من الفرق التخلي عن لاعبين لديهم سمعتهم وموهبتهم.
- المهاجم الأورغواياني إدينسون كافاني: يبلغ من العمر 33 عاما، وانتهى عقده في يونيو/حزيران الماضي مع باريس سان جيرمان ولم يجدد الأخير عقده. أتلتيكو مدريد هي الوجهة الأقرب للاعب ولكن روما وإنتر دخلا على خط اللاعب الذي تبلغ قيمته السوقية 20 مليون يورو بحسب موقع "ترانسفر ماركت" المتخصص.
- لاعب خط الوسط الألماني ماريو غوتزه: يبلغ من العمر 28 عاما، سجل هدف الفوز لألمانيا في نهائي مونديال 2014 بمرمى الأرجنتين، ألغى دورتموند عقده، عدد من الفرق ترغب في ضم اللاعب الذي تبلغ قيمته السوقية 10.5 ملايين يورو.
- الجناح الإسكتلندي راين فريسر: يبلغ من العمر 26 عاما، عدد من فرق البريميرليغ راغبة في التعاقد معه، ترك بورنموث مع نهاية عقده في 30 يونيو/حزيران الماضي، لديه سمعة طيبة في البطولة الإنجليزية وسجل موسم 2018-2019 7 أهداف وصنع 14 أخرى. تبلغ قيمته السوقية 17.5 مليون يورو.
- المدافع الأرجنتيني إيزاكيل غاراي: يبلغ من العمر 33 عاما، يتعافى حاليا من إصابة في الركبة، ترك فالنسيا نهاية عقده في يونيو/حزيران وتبلغ قيمته السوقية نحو 5 ملايين يورو.
- المدافع الفرنسي مالانغ سار: يبلغ من العمر 21 عاما، ترك فريق نيس الفرنسي عند انتهاء عقده في يونيو/حزيران، أرسنال أكثر المهتمين بالتعاقد مع الشاب الذي تبلغ قيمته السوقية 16 مليون يورو.