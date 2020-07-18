بالمجان.. أبرز 5 لاعبين ينتظرون من يتعاقد معهم

كل نهاية موسم، عدد كبير من اللاعبين الذين تنتهي عقودهم مع فرقهم ولا يجدد لهم أو تلغى هذه العقود يصبحون متوفرين مجانا للتعاقد معهم من فرق أخرى.

وفي ظل التداعيات المالية القاسية لجائحة كورونا على كرة القدم، بات من الصعب على الفرق تجديد عقود لاعبين رواتهبم عالية أو الإبقاء على لاعبين كبروا في السن، ففضل عدد من الفرق التخلي عن لاعبين لديهم سمعتهم وموهبتهم.