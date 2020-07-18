عزلة وتجسس ومؤتمر صحفي عن أسنانه.. تعرف على أغرب الحوادث في مسيرة بيلسا

يعيش المدرب الأرجنتيني مارسيلو بيلسا، الذي يجلس لمشاهدة مباريات فريقه على دلو، في شقة من غرفة واحدة فوق متجر ويعقد اجتماعاته في مقهى محلي. كما أنه طور ما يشبه طائفة دينية بالعديد من الأماكن التي درب فيها.

ويعد بيلسا، الذي قاد ليدز يونايتد للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الأولى بعد 16 عاما، واحدا من الشخصيات المحببة والغامضة في اللعبة.

وكان بيب غوارديولا واحدا من المدربين الذين قالوا إن بيلسا ألهمهم، على الرغم من أن خزينة ألقاب المدرب الأرجنتيني متواضعة مقارنة بنظيره الإسباني.

ويُشتهر المدرب البالغ عمره 64 عاما بالهوس حتى أنه أغلق غرفة فندق على نفسه لمدة 48 ساعة بعد سلسلة من النتائج السيئة عندما كان مدربا لفريق نيولز أولد بويز الأرجنتيني والذي أطلق اسم بيلسا على ملعبه.

وقال بيلسا الذي أدرك أن رد فعله كان مبالغا في الوقت الذي تعافت فيه ابنته من مرض خطير "أطفأت الضوء، أغلقت الستائر.. انفجرت في البكاء. لم أفهم ما كان يحدث حولي". وتساءل "هل كان من المنطقي أنني أتمنى أن تبتلعني الأرض بسبب نتيجة مباراة كرة قدم؟".

وخلال فترة وجوده مع نادي مارسيليا الفرنسي، سئل عن سبب عدم سماحه لوسائل الإعلام بحضور تدريب أولمبيك مرسيليا، فظل يتحدث عن أسنانه لمدة عشر دقائق.

وتركز الشرح حول حصة تدريبية في تشيلي حيث لم يكن لديه طاقم أسنان، وقال "الأمر الوحيد الذي تتحدث عنه وسائل الإعلام هو أسناني المفقودة. لذا لم أر سببا لجعلهم يشاهدون (التدريبات)".

كما اشتهر أيضا بأخذ 7 آلاف مقطع فيديو إلى كأس العالم 2002 عندما كان مدربا للأرجنتين حتى أنه حضر حفل زفاف أحد اللاعبين وهو يحمل فيديو لمباراة لعبها فريقه مؤخرا.

ويقضي بيلسا، الذي كان شقيقه رفائيل وزير الخارجية السابق للأرجنتين، وقته في المباريات وهو يتحرك أمام مقاعد بدلاء فريقه وينحني على ركبتيه أو يجلس على دلو.

كما أنه انتقائي للغاية في المكان الذي يعمل فيه، ويفضل الذهاب إلى الفرق التي تملك لاعبين يناسبون أسلوب لعبه الذي يتطلب الكثير.

وقال ريكاردو لوناري المدرب الأرجنتيني الذي لعب تحت قيادة بيلسا في نيولز "إنه يدرس المدينة والناس وكل شيء. بيلسا ذهب لتدريب ليدز من أجل المدينة ككل".

واختار العيش في بلدة ويذربي في وست يوركشاير، حيث يشاهد بشكل معتاد في متجر محلي، لكي يتمكن من السير إلى ملعب التدريب.

وتوضح فلسفته مسيرته الانتقائية، إذ تولى تدريب أطلس وإسبانيول ونيولز أولد بويز والأرجنتين وتشيلي وأتلتيك بيلباو ومارسيليا وليل ولاتسيو الذي تركه بعد يومين فقط لأن الأجواء لم تكن كما توقع.

وفي الموسم الماضي تورط في فضيحة "تجسس" بعدما أبلغ منافسه على الترقي ديربي كاونتي الشرطة بمشاهدة شخص بنظارة معظمة "يتصرف بشكل مريب" خارج ملعب التدريب. وتبين أن أحد موظفي ليدز يراقب التدريب.

وعقد بيلسا، الذي شدد على أنه لم ينتهك اللوائح أو فعل ذلك طيلة مسيرته، مؤتمرا صحفيا لمدة 70 دقيقة شرح فيه بشكل مذهل المدى الذي يطلب فيه من طاقمه التدريبي الاستعداد للمباريات.

وأثار الأمر الجدل، وعندما تم تغريم ليدز 200 ألف جنيه إسترليني (نحو 251 ألف دولار) دفع بيلسا المبلغ من ماله الخاص.

وفي ملحق الترقي الموسم الماضي أحرز ليدز هدفا رغم سقوط أحد لاعبي أستون فيلا بسبب الإصابة مما تسبب في احتجاجات غاضبة من المنافس، وأمر بيلسا لاعبيه بالسماح لمنافسه بتسجيل هدف.

ونادرا ما يتحدث بيلسا عن الحكام، لكنه كسر هذه العادة بعد طرده في مباراة في كأس كوبا أميركا بين الأرجنتين وكولومبيا. وقال "بهذه المناسبة سأقول شيئا واحدا عن الحكم. إنه كان محقا تماما في طردي".