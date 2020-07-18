يبقى داخلي حتى مماتي.. بلماضي يسترجع شعور فوز الجزائر بكأس أفريقيا

أكد جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم، أنه لن ينسى أبدا شعور التتويج بلقب دورة بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 التي أقيمت بمصر، وحمل الكأس إلى الجزائر.

وقال في حوار مصور لموقع الاتحاد الجزائري بمناسبة الذكرى الأولى لتتويج " الخضر" باللقب القاري ونشرت بعض مقتطفاته اليوم السبت "أردت أن أكون الأول الذي يفوز ويحمل الكأس إلى الجزائر. هذا الشعور لا يوصف، لا أحد يمكنه أن ينتزعه منك وهو محفوظ في التاريخ، وسيبقى في داخلي حتى مماتي".

وأضاف "لم نأت إلى مصر وفي ذهننا أننا نمثل منتخبا صغيرا أو ذلك الفريق الذي خرج من الدور الأول في دورة 2017، بل جئنا بفكرة أننا شجعان ولدينا طموحات كبيرة".

وتابع "عند وصولنا إلى مصر، وجدنا كل شيء في مكانه، علي أن أقول إن تنظيم الكان كان رائعا، لم ينقصنا أي شيء. الاتحاد الجزائري تكفل بشكل جيد جدا بالجانب اللوجستي كاختيار الفنادق وما شابه".

وتحدث بلماضي عن علاقته مع اللاعبين والتي يعتبرها الأهم في مهنة المدرب، مؤكدا أنه بعبارة بسيطة "يحبهم".

وكان المنتخب الجزائري قد فاز على السنغال في المباراة النهائية بهدف نظيف ليتوج بالكأس القارية للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 1990.