ثقة بالنفس أم انفصال عن الواقع؟.. سيتين: برشلونة قادر على الفوز بأبطال أوروبا

رغم انتقادات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والمستوى المخيب الذي ظهر به برشلونة منذ تسلمه العارضة الفنية مطلع العام الجاري، يقول كيكي سيتين المدرب اليوم السبت إن فريقه لا يزال يملك القدرة على الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

وكانت نهاية هذا الموسم في الليغا حزينة لرفقاء ميسي بعد تفريطهم باللقب لصالح ريال مدريد بخسارته 2-1 أمام أوساسونا يوم الخميس الماضي.

ورغم حديث ميسي الذي قال فيه إن فريقه لا يملك أي أمل في الذهاب بعيدا في دوري الأبطال، فإن سيتين لا يزال يتمسك بأمل مبالغ فيه لا يراه سوى المدرب المخضرم، لأن أكثر المتفائلين لا يتوقعون تخطي البرسا نابولي الذي يلتقيه الشهر المقبل في إياب ثمن نهائي المسابقة القارية الأم.

وسيخوض برشلونة آخر مباراة في الدوري المحلي غدا الأحد على ملعب ألافيس قبل استضافة نابولي في الثامن من الشهر المقبل.

وفي حال تجاوز نابولي سيتأهل برشلونة إلى دورة مصغرة تضم ثمانية أندية يلتقي كل فريقين منهما في مباراة واحدة بسبب تأجيل البطولة إثر جائحة كورونا.

وقال سيتين في مؤتمر صحفي اليوم "إنه (ميسي) على حق في أنه إذا قدمنا أداء سيئا مثلما حدث في بعض المباريات، لن نفوز بأي شيء لكن مرت علينا بعض اللحظات الرائعة.. الشيء المهم هو أننا نعرف جميعا كيف نحتاج للتطوير ونحتاج أن نتعلم كيف نكون فريقا فعالا. إذا تمكنا من الأداء بالطريقة نفسها التي حققنا بها الانتصار 4-1 على فياريال حينها.. أنا متأكد من قدرتنا على الفوز بدوري الأبطال".

ورفض سيتين أيضا ما تردد من أن ميسي كان يستهدفه حينما انتقد أداء الفريق منذ يناير/كانون الثاني الماضي، وهو الشهر الذي تولى فيه المدرب البالغ عمره 61 عاما مسؤولية الفريق عقب إقالة إرنستو فالفيردي.

وأضاف سيتين "بالتأكيد لا. جميعا نقول أشياء في بعض اللحظات يمكن تفسيرها بشكل خاطئ. مثل هذه الأمور تحدث يوميا في لحظات الإحباط ولا أعطيها الكثير من الأهمية".

وتابع "لم يلعب الفريق كما ينبغي ونحتاج جميعا الحصول على راحة والعودة للعمل كفريق".

والتقى سيتين -في اجتماع حاسم قيل إنه سيقال خلاله- مع رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو أمس الجمعة.

وقال سيتين "من الطبيعي عقد مثل هذه الاجتماعات، نحن مهتمون جميعا بتطوير الفريق، وهذا ما دار حوله الاجتماع والاستعداد بتفاؤل للمستقبل".