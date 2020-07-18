الهداف "المظلوم".. بنزيمة وحلم الفوز بالكرة الذهبية

بعد مطالبات رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز بمنح المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم هذا العام.. ماذا تقول الأرقام، وهل يستحقها النجم الفرنسي؟

فبنزيمة الذي سجل ثلاثة أهداف في آخر مباراتين للملكي منها هدفان سجلهما في مباراة تتويج الملكي أول أمس بلقب الليغا ضد فياريال (2-1)، يحتل المركز الثاني بقائمة هدافي الليغا بـ21 هدفا بفارق هدفين فقط عن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل هدف فريقه الوحيد في الخسارة الصادمة أمام مضيفه أوساسونا 1-2.

وما زالت الفرصة سانحة أمام بنزيمة -الذي ساهم بشكل كبير من خلال هذه الأهداف في فوز الريال بلقب الليغا هذا الموسم- للتتويج بلقب الهداف في حال سجل هدفين أو أكثر في مباراة فريقه الأخيرة أمام ليغانيس بشرط ألا يسجل ميسي في مواجهة البرسا ضد ألافيس.

وقال بيريز -عقب انتهاء مباراة فياريال- إنه "يجب تتويج بنزيمة بجائزة الكرة الذهبية.. لم أر لاعبا يقدم هذا المستوى العالي هذا الموسم مثلما هي الحال بالنسبة له".

وتشير الأرقام إلى أن بنزيمة "الهداف المظلوم" سجل 30 هدفا الموسم الماضي، ولكن خروج الملكي بخُفي حنين غطى على تألق الفرنسي الدولي السابق.

ورغم ذلك لم يستسلم بنزيمة وواصل تقديم مستويات جيدة هذا الموسم، وسجل 26 هدفا حتى الآن بقميص "لوس بلانكوس" في مختلف المسابقات.

ومنذ استئناف مباريات الليغا، سجل بنزيمة سبعة أهداف وصنع هدفين آخرين.

كما أن لدى بنزيمة هذا الموسم في الليغا خمس تمريرات حاسمة و504 تمريرات ناجحة في الربع الأخير من الملعب، ويقارب معدل التسديد لديه 19%.

ويبقى هناك أمر قد يكون حاسما في تتويج الدولي الفرنسي السابق بالجائزة المرموقة، وهو قيادة فريقه للفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الـ 14 في تاريخه.