التلميذ أرتيتا يتفوق على الأستاذ غوارديولا.. أرسنال يهزم مان سيتي ويتأهل لنهائي كأس الاتحاد

تأهل فريق أرسنال إلى نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بفوزه المستحق على مانشستر سيتي بهدفين دون رد في نصف النهائي.

وسجل هدفي أرسنال الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ (19و71).

وبهذا الفوز يكون قد تفوق الإسباني ميكيل أرتيتا على أستاذه بيب غوارديولا عندما كان مساعدا له في مانشستر سيتي.

ويحمل أرسنال الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي برصيد 13 لقبا، في حين توج بالبطولة ٣ مرات خلال المواسم الستة الماضية، وتوج مانشستر سيتي بلقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

ويلتقي "المدفعجية" في المباراة النهائية مع الفائز من مباراة الدور قبل النهائي الأخرى التي تجمع بين مانشستر يونايتد وتشلسي الأحد.