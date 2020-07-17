مانشستر يونايتد يتمسك بأمل المشاركة بدوري الأبطال بثنائية في كريستال بالاس

تمسك مانشستر يونايتد بحظوظه في المشاركة ببطولة دوري أبطال أوروبا الموسم القادم، بعدما حقق فوزا ثمينا 2-صفر على مضيفه كريستال بالاس الخميس، في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت الخميس عن فوز ليستر سيتي على ضيفه شيفيلد يونايتد 2-صفر، في حين تعادل إيفرتون مع ضيفه أستون فيلا 1-1، وبرايتون مع مضيفه ساوثهامبتون بالنتيجة نفسها.

وارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 62 نقطة في المركز الخامس في ترتيب المسابقة، بفارق الأهداف خلف ليستر سيتي، صاحب المركز الرابع المؤهل لدوري الأبطال، في حين تجمد رصيد كريستال بالاس عند 42 نقطة في المركز 14.

وسجل ماركوس راشفورد الهدف الأول لمانشستر يونايتد في الدقيقة 45، في حين تكفل أنتوني مارسيال بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 78.

من جانبه، اكتفى ساوثهامبتون بالتعادل الإيجابي 1-1 مع مضيفه برايتون.

ورفع ساوثهامبتون رصيده إلى 46 نقطة في المركز 12، بفارق 9 نقاط أمام برايتون، صاحب المركز 15.

وتقدم برايتون بهدف حمل توقيع نيال موباي في الدقيقة 17، غير أن داني إنغز أحرز هدف التعادل لساوثهامبتون في الدقيقة 66.