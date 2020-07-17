غضب وحسرة وقهر.. صور لميسي من مواجهة أوساسونا تلخص موسم برشلونة

كثيرة هي المحطات والسنوات التي جلب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الألقاب والسعادة لجماهير فريقه برشلونة، ولكنه هذا الموسم ورغم تصدره قائمة هدافي البطولة أخفق في مساعدة فريقه للحفاظ على لقب الليغا.

فاللاعب الذي سجل هدف البرسا الوحيد بخسارته المذلة أمس أمام أوساسونا في الكامب نو لم يكن يصدق ما كان يجري فوق أرضية الملعب وليس في مباراة أمس فقط بل منذ بداية الموسم.

وحذر ميسي أكثر من مرة أن المستوى الذي يقدمه الفريق الكتالوني سيسفر عن موسم بلا ألقاب، وهذا ما حصل محليا بعد خسارة لقبي الليغا وكأس الملك ويبقى دوري الأبطال الذي تنتظره مباراة صعبة إيابا ضد نابولي في ثمن نهائي البطولة القارية الأم.

وأمس بعد مواجهة أوساسونا، أكد ضرورة إصلاح مسار الفريق قبل مواجهة نابولي، حيث إن الخسارة أمامه واردة إذا ظهر الفريق بهذا المستوى المتراجع.

وقبل جولة من ختام الموسم، فاز الريال على فياريال 2-1 وتوج باللقب، في حين خسر برشلونة أمام أوساسونا الذي لعب بـ10 لاعبين بعد طرد لاعبه إنريك غاييغو في الدقيقة 77.

والتقطت وكالة الأنباء مجموعة من الصور من مباراة أمس تظهر الغضب والحسرة والمرارة التي يعيشها ميسي هذا الموسم.