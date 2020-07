شاهد.. احتفالات خجولة لجماهير الملكي والسبب كورونا

قال فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الجمعة إن هذا اللقب الأصعب بين 34 لقبا للدوري، بسبب جائحة كورونا، حيث جاء الاحتفال باللقب خافتا.

وعادة ما يحتفل ريال مدريد بالفوز بالألقاب في موكب يحيطه عشرات الآلاف من الجماهير في ساحة سيبيليس في العاصمة الإسبانية، لكن بقيت الجماهير بعيدة عن وسط المدينة لمنع التجمعات الكبيرة التي قد تؤدي إلى انتشار الفيروس.

Madridistas respecting the social distancing rules and still celebrating in Cibeles. pic.twitter.com/UfFyKyjBBt

— Real Madrid Info ³⁴ (@RMadridInfo) July 16, 2020