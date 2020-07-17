شاهد.. احتفالات خجولة لجماهير الملكي والسبب كورونا

قال فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الجمعة إن هذا اللقب الأصعب بين 34 لقبا للدوري، بسبب جائحة كورونا، حيث جاء الاحتفال باللقب خافتا.

وعادة ما يحتفل ريال مدريد بالفوز بالألقاب في موكب يحيطه عشرات الآلاف من الجماهير في ساحة سيبيليس في العاصمة الإسبانية، لكن بقيت الجماهير بعيدة عن وسط المدينة لمنع التجمعات الكبيرة التي قد تؤدي إلى انتشار الفيروس.

Madridistas respecting the social distancing rules and still celebrating in Cibeles. pic.twitter.com/UfFyKyjBBt — Real Madrid Info ³⁴ (@RMadridInfo) July 16, 2020

وبدلا من ذلك، أقام النادي احتفالا بسيطا بحضور سياسيين محليين في المقر التدريبي للفريق اليوم عقب اقتناص اللقب قبل جولة واحدة على النهاية بالفوز 2-1 على فياريال أمس الخميس، ليحقق الفريق انتصاره العاشر على التوالي منذ استئناف الموسم.

Real Madrid dressing room celebrations 🌟🏆 pic.twitter.com/Itsz4QtEjV — Real Madrid Info ³⁴ (@RMadridInfo) July 17, 2020

وقال بيريز "جماهير ريال مدريد تشعر بالفخر إزاء لاعبينا أكثر من أي وقت مضى. هذا أصعب لقب للدوري على الإطلاق، لكن هؤلاء اللاعبين والمدرب كانوا مثالا حقيقيا. إنه لقب دوري مميز في هذه الأوقات الصعبة".

وتابع أن "لقب الدوري ذكرى لمن عانوا من الجائحة. لقد تركنا الكثير من الناس بمن فيهم شخصيات مهمة في هذا النادي. إنه لقب يمثل مكافحة ومواجهة الشدائد".

بدوره، أوضح القائد سيرجيو راموس أنه "يوم نتذكر فيه كل من عانى في هذه الفترة. أتمنى أن يقدم هذا اللقب بعض المساعدة في تخفيف آلامهم. ونظهر امتناننا أيضا لكل من ساهم في استئناف نشاط كرة القدم".

وختم "كذلك علينا أن نشكر الجماهير التي تحلت بسلوك مثالي بعدم التوجه إلى ساحة سيبيليس على الرغم من رغبتنا جميعا في فعل ذلك لكن يجب أن نكون قدوة".