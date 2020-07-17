شاهد.. أجمل أهداف ريال مدريد في طريقه نحو لقب الليغا

حقق نادي ريال مدريد لقب الدوري الإسباني لكرة القدم للمرة 34 في تاريخه، وحطم عددا من الأرقام في طريقه للتتويج باللقب الغائب عن خزائنه منذ 2017.

وحسم النادي الملكي اللقب بعد فوزه على فياريال أمس الخميس 2-1، قبل مباراة واحدة من ختام الموسم الحالي.

وبفوزه بهذا اللقب يكون النادي الملكي قد حقق 38% من ألقاب الدوري الإسباني عبر التاريخ، حيث فاز بـ34 من أصل 89 مسابقة.

وحصل المدرب زين الدين زيدان على لقبه رقم 11 في 209 مباريات مع ريال مدريد، بمعدل بطولة كل 19 مباراة، في إنجاز لم يستطع تحقيقه العديد من المدربين طوال مشوارهم.

وكانت كلمة السر في تتويج النادي الملكي صناعة زيدان لفريق بعقلية جماعية تنصهر فيها المهارات الفردية لصالح المجموعة، وهو ما يظهر من خلال الأرقام التي تؤكد أن 21 لاعبا بالفريق سجلوا أهدافا بالدوري خلال هذا الموسم، وهو رقم غير مسبوق.

واستمتع مشجعو ريال مدريد بتحف فنية من بين 68 هدفا سجلها الفريق طوال مشواره في الدوري خلال هذا الموسم، نستعرض هنا مجموعة من أبرز تلك الأهداف، فأي منها ترشحه للقب أفضل هدف؟