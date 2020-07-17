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شاهد.. أجمل أهداف ريال مدريد في طريقه نحو لقب الليغا

21 لاعبا شاركوا في تسجيل أهداف ريال مدريد في الدوري خلال هذا الموسم (غيتي)
21 لاعبا شاركوا في تسجيل أهداف ريال مدريد في الدوري خلال هذا الموسم (غيتي)
17/7/2020

حقق نادي ريال مدريد لقب الدوري الإسباني لكرة القدم للمرة 34 في تاريخه، وحطم عددا من الأرقام في طريقه للتتويج باللقب الغائب عن خزائنه منذ 2017.

وحسم النادي الملكي اللقب بعد فوزه على فياريال أمس الخميس 2-1، قبل مباراة واحدة من ختام الموسم الحالي.

وبفوزه بهذا اللقب يكون النادي الملكي قد حقق 38% من ألقاب الدوري الإسباني عبر التاريخ، حيث فاز بـ34 من أصل 89 مسابقة.

وحصل المدرب زين الدين زيدان على لقبه رقم 11 في 209 مباريات مع ريال مدريد، بمعدل بطولة كل 19 مباراة، في إنجاز لم يستطع تحقيقه العديد من المدربين طوال مشوارهم.

وكانت كلمة السر في تتويج النادي الملكي صناعة زيدان لفريق بعقلية جماعية تنصهر فيها المهارات الفردية لصالح المجموعة، وهو ما يظهر من خلال الأرقام التي تؤكد أن 21 لاعبا بالفريق سجلوا أهدافا بالدوري خلال هذا الموسم، وهو رقم غير مسبوق.

واستمتع مشجعو ريال مدريد بتحف فنية من بين 68 هدفا سجلها الفريق طوال مشواره في الدوري خلال هذا الموسم، نستعرض هنا مجموعة من أبرز تلك الأهداف، فأي منها ترشحه للقب أفضل هدف؟

 

المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي

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