ريال مدريد يطوي صفحة لقب الليغا ويفكر بالمستقبل

مباشرة بعد فوز ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم، قلب الفريق صفحة هذا الموسم وبدأ يضع خططا للمواسم المقبلة، في مقدمتها تمديد عقد سيرجيو راموس قائد الفريق ومستقبل المدرب زين الدين زيدان والتعاقدات الجديدة.

ففي مقابلة مع عدد من الإعلاميين بعد احتفالات الفوز بلقب الليغا، ناقش فلورنتينو بيريز رئيس الفريق الملكي، كافة هذه المواضيع.

البداية كانت مع عقد راموس (34 عاما) الذي ينتهي صيف العام المقبل، إذ قال بيريز "سيبقى مع الفريق حتى نهاية مسيرته الكروية، هو أكثر من مجرد قائد للفريق، بل إنه قائد مسيرة نجاح باهرة، هو سعيد جدا هنا"، ومن الواضح أن مفاوضات تمديد عقده ستكون سهلة، ليبقى حتى اعتزاله كرة القدم.

بخصوص التعاقدات الجديدة في الميركاتو الصيفي، وبعد تقرير صحيفة "ماركا" المقربة من النادي أنه لن تكون هناك تعاقدات من العيار الثقيل بسبب التداعيات المالية لفيروس كورونا على الفريق، أكد بيريز أن "الوضع سيئ جدا، وليس من المنطقي أن نطالب اللاعبين الحاليين بتخفيض رواتبهم، ونقوم في الوقت نفسه بعقد صفقات كبيرة!".

وتابع "الصفقات الكبيرة من هذه النوعية (التعاقد مع الفرنسي كليان مبابي من باريس سان جيرمان) عليها الانتظار، ولكن عندما نستعيد عافيتنا المالية سنبدأ بعقد هذا النوع من الصفقات..".

وأضاف "للأسف، لا نعرف متى سيكون بمقدورنا إجراء هذا الأمر، ومتى ستنتهي هذه الظروف الصعبة التي وجدنا أنفسنا فيها، لقد خسرنا 25% من مداخيلنا بسبب عدم حضور الجماهير وإغلاق ملعب البرنابيو".

أما مستقبل "زيزو" -الذي حقق لقبا في كل 19 مباراة كمدرب مع الريال- في العاصمة الإسبانية، فكان جواب بيريز عاطفيا، "هو نعمة من السماء وآمل أن يبقى معنا فترة طويلة.. من يريد نقده فليفعل ذلك، وهو يرد بتحقيق مزيد من الألقاب للفريق".

وعن الأعمال في ملعب "البرنابيو"، أكد بيريز أنها "مستمرة وستنتهي صيف 2022″، وهذا يعني أن الملكي يخطط لاستئناف مبارياته في معقله الجديد، موسم 2022-2023.