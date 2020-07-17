ريال مدريد يتوج بلقب الدوري الإسباني للمرة 34 بتاريخه وأوساسونا يهزم برشلونة

توج فريق ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم للمرة 34 في تاريخه بفوزه 2-1 على فياريال الخميس، في الجولة 37 وقبل الأخيرة من الليغا، التي شهدت خسارة غريمه التقليدي برشلونة 1-2 أمام أوساسونا.

🏆⚽ ماذا تقول للأبطال؟

3️⃣4️⃣ H A L A M A D R I D!!!!#34Ligas | #هلا_مدريد pic.twitter.com/s1Ad2mfs1J — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) July 16, 2020

ونجح الريال في حسم لقب الليغا قبل نهايته بجولة واحدة، حيث رفع رصيده إلى 86 نقطة، موسعا الفارق مع برشلونة إلى 7 نقاط.

واللقب هو الأول للريال في البطولة منذ 2017، حيث توج برشلونة باللقب الموسمين الماضيين.

سجل للريال كريم بنزيمة في الدقيقة 29 بتصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء، والدقيقة 77 من ركلة جزاء، ليرفع رصيده إلى 21 هدفا في وصافة قائمة الهدافين بفارق هدفين خلف ليونيل ميسي.

لطمة جديدة لبرشلونة

وفي مباراة أخرى على ملعب كامب نو، وجه أوساسونا لطمة جديدة لبرشلونة في الموسم الحالي حيث تغلب عليه 2-1 ليعمق جراح الفريق الكتالوني.

وتقدم أوساسونا في الشوط الأول بهدف نظيف سجله خوسيه أرناييز في الدقيقة 16 ولكن الأرجنتيني ليونيل ميسي سجل هدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة 62.

ورغم النقص العددي في صفوف أوساسونا بعد طرد إنريك غاييغو في الدقيقة 77، فشل برشلونة في تحقيق الفوز في نهاية المباراة فيما انتزع أوساسونا الفوز القاتل بهدف سجله روبرتو توريس في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.