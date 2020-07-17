ريال مدريد يتوج بلقب الدوري الإسباني للمرة 34 بتاريخه وأوساسونا يهزم برشلونة

يواصل نادي ريال مدريد سياسة بيع اللاعبين غير المرغوب فيهم من قبل المدرب زين الدين زيدان، بعد أن كان الفريق يتبع أسلوب الإعارة في المواسم الأخيرة.
توج فريق ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم للمرة 34 في تاريخه بفوزه 2-1 على فياريال الخميس، في الجولة 37 وقبل الأخيرة من الليغا، التي شهدت خسارة غريمه التقليدي برشلونة 1-2 أمام أوساسونا.
🏆⚽ ماذا تقول للأبطال؟
3️⃣4️⃣ H A L A M A D R I D!!!!#34Ligas | #هلا_مدريد pic.twitter.com/s1Ad2mfs1J
— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) July 16, 2020
🇧🇷😃 أبطاااااال!! 😃🇧🇷#34Ligas | #RealFootball pic.twitter.com/B8NlJBPhFJ
— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) July 16, 2020
ونجح الريال في حسم لقب الليغا قبل نهايته بجولة واحدة، حيث رفع رصيده إلى 86 نقطة، موسعا الفارق مع برشلونة إلى 7 نقاط.
😍 HALA MADRID!#34Ligas | #RealFootball pic.twitter.com/Hr4c3BXrSW
— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) July 16, 2020
واللقب هو الأول للريال في البطولة منذ 2017، حيث توج برشلونة باللقب الموسمين الماضيين.
🙌©️🏆 @SergioRamos:
"هذا اللقب هو لكم أيضا يا مدريدستاس، هلا مدريد!!!!"#34Ligas | #هلا_مدريد pic.twitter.com/UG8V0CBOON
— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) July 16, 2020
سجل للريال كريم بنزيمة في الدقيقة 29 بتصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء، والدقيقة 77 من ركلة جزاء، ليرفع رصيده إلى 21 هدفا في وصافة قائمة الهدافين بفارق هدفين خلف ليونيل ميسي.
© @SergioRamos
''أنا فخور بهذا الفريق وبفرصة قيادة مجموعة رائعة.''#34Ligas | #RealFootball pic.twitter.com/GQ1MrP9rt7
— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) July 16, 2020
🏆 !فريق يعشق الانتصارات…إنه الملكي 🏆#34Ligas | #هلا_مدريد pic.twitter.com/V0ZH2sdcUo
— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) July 16, 2020
لطمة جديدة لبرشلونة
وفي مباراة أخرى على ملعب كامب نو، وجه أوساسونا لطمة جديدة لبرشلونة في الموسم الحالي حيث تغلب عليه 2-1 ليعمق جراح الفريق الكتالوني.
وتقدم أوساسونا في الشوط الأول بهدف نظيف سجله خوسيه أرناييز في الدقيقة 16 ولكن الأرجنتيني ليونيل ميسي سجل هدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة 62.
🐐⚽️
هل فاتك هدف ميسي في شباك أوساسونا؟
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 16, 2020
ورغم النقص العددي في صفوف أوساسونا بعد طرد إنريك غاييغو في الدقيقة 77، فشل برشلونة في تحقيق الفوز في نهاية المباراة فيما انتزع أوساسونا الفوز القاتل بهدف سجله روبرتو توريس في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.